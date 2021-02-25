41歲女星趙小僑與演員劉亮佐(阿斗)結婚4年，求子之路走得艱辛，好不容易才在近日傳出好消息，宣布她已懷孕15週了，未料喜訊曝光不到1個禮拜，趙小僑今(25日)晚間就在網上遺憾宣布寶寶胎停了，更自責「不到一週的開心祝賀振奮大家的氛圍那麼快就跌落下來。」字字句句令人看了心疼，連女星張鈞甯也忍不住留言給她一個大大擁抱。

趙小僑求子路艱辛，昨日在第二次產檢時，發現16週寶寶胎停了，讓她心痛在網上寫下：「很抱歉不到一週的開心祝賀振奮大家的氛圍那麼快就跌落下來。」她也透露這段時間寶寶的大小與發育都非常正常，但目前也找不出發生這意外的原因，更希望大家不要過多揣測。

張鈞甯心疼安慰趙小僑。(取自趙小僑微博)

趙小僑曾歷經一次人工受孕和兩次試管失敗，這一次依舊沒能留住寶寶，她坦言目前與老公都沒辦法做任何回應，「既有的工作，我們會努力的去完成，也請關心我們的朋友給我們一些時間沈澱一下。」最終更不忘感謝這段時間所有人對她的祝福與支持。

而趙小僑的文章，字字句句令人心疼，不僅吸引大批網友紛紛留言安慰「姐姐，寶寶一定是忘了拿禮物了，他會準備好禮物再來找妳的」、「調養好身體，一切都會好起來的」，連張鈞甯也忍不住留言「抱⋯」希望能給趙小僑一點力量與溫暖。

(中時新聞網)