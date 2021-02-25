球員時代以灌籃彈性著稱的張憲銘，卸下籃球員身分成立展逸國際企業後，從2016年開始與足球結緣，協助「台灣隊長」陳柏良舉辦菁英足球營與國際對抗賽，如今「跨足」更為徹底，今天宣布將攜手大專冠軍北市大足球隊，以「展逸天行者」為隊名，投身今年的台灣企業甲級足球聯賽。

「展逸的LOGO是一對翅膀，我們期許自己像是天使創投者，看到潛力十足標的，以天行者之名，與其攜手一同成長，展翅高飛。」張憲銘說。

展逸國際從2017年起舉辦BE HEROES足球菁英學院，與陳柏良用實際行動協助台灣基層足球發展，2018、2019年更舉辦國際高中足球邀請賽，2020年儘管受到疫情影響，展逸沒有停下腳步，仍提供菁英球員們揮灑球技的舞台，年底於台北田徑場舉辦BE HEROES菁英對抗賽，由BE HEROES菁英隊對決U20潛力培訓隊，受到多方關注與響應，圓滿成功。

回想與足球結緣的過程，張憲銘表示，受到陳柏良與凱基銀行董事長魏寶生的影響很多，跟他們認識越深，也才發現自己對足球的熱情越來越多。至於支持球隊契機，張憲銘表示，因緣際會認識了台北市大足球隊教練張武業，希望能提供運動員追求夢想的舞台，毅然決然展開合作。

北市大化身的紅獅FC去年在PK戰中驚險擊敗桃園國際，成功留在企甲聯賽，今年改以展逸天行者為名參賽。（資料照／中華足協提供）

展逸國際將以贊助商的姿態，讓原本的紅獅FC改頭換面。其實去年紅獅能在企甲驚險保級成功，就是張武業在季中接手並投入北市大好手，才讓這隻原本的外籍軍團翻身，今年連隊名都煥然一新。

展逸國際也透露球隊動態，預計3月份將曝光球隊相關視覺，包含形象影片、球衣設計與球員陣容等，球隊未來也將參與公益活動，並投入社區活動，希望能將足球的熱情傳遞給更多的人，請外界拭目以待。

(中時 )