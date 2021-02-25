利比亞於2月初的時候，在聯合國的協助與觀察下，選出了新任總理阿卜杜勒·哈米德·德貝巴（Abdul Hamid Dbeibah），他將於星期四宣誓就職，並將籌組一個過渡政府，此政府的主要任務是統一利比亞，並要在12月舉行全國大選。

半島電視台報導，根據利比亞政治對話論壇(LPDF)根據達成的協議，德貝巴總理要提出內閣名單，然後交給眾議院（HoR）進行信任投票，如果一切順利，將可在2021年2月26日之前建立民族團結政府。

2011年，中東與北非掀起「茉莉花革命」，利比亞也是主要地點，由北約支持的起義軍推翻了格達費（Muammar Gaddafi）政權，然而這場革命之後，並沒有形成一個有共識的新政府，反而使該國陷入了長達10年的暴力和政治動盪。

如今，這個石油資源豐富的北非國家，分裂成東西對立的國際認可政府和叛亂集團，西邊的是設在的黎波里的「民族協議政府」（GNA），該政府由總理薩拉傑 （Fayez al-Serraj）為首領；東邊的是班加西的「利比亞國民軍」(LNA)，由陸軍元帥哈夫塔爾(Khalifa Haftar)帶領。

新政府的目標是同時取代GNA與LNA，以統一利比亞，但是這項工作非常困難，競選中落敗的一方很可能杯葛臨時政府的建立。

過渡政府也面臨殘破的家園、經濟危機、高失業率、通貨膨脹嚴重惡化一系列的問題，絕對是個難以收拾的爛攤子。

達貝巴（Dbeibah）是一位61歲的工程師和商人，曾是格達費時期的官員，他較不具派系色彩，因此成為各方勢力都能接受的人物。

(中時新聞網)