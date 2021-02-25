外媒引述內情人士表示，獲得中美投資人注資的自駕卡車新創公司圖森未來（TuSimple），已經向美國證交會（SEC）提出上市申請，最快將在3月初在美國掛牌。

熟知內情人士透露，在美國聖地牙哥與大陸設有辦公室的圖森未來，已向美國主管機關遞交股票首次公開發行（IPO）申請，並計劃在3月初上市，股票預計在幾周後開始交易。

不過消息人士表示，計畫最終仍可能有異動，市場狀況也可能影響圖森未來的規畫。圖森未來的發言人對IPO的消息不予置評。

內情人士指出，摩根士丹利是圖森未來IPO的主要承銷商。圖森未來在2019年的融資輪獲得2.15億美元投資，當時的公司估值約12億美元。圖森未來之後籌措到更多資本，但婉拒透露公司估值。

圖森未來向證交會遞件，代表該公司將依循傳統上市途徑，而非選擇與特殊目的收購公司（SPAC）合併，後者是時下熱門的借殼上市手法。內情人士曾在2020年稍晚透露，圖森未來考慮借殼上市。

圖森未來有一支由50輛卡車組成的自駕車隊，目前正在美國西南部進行測試，另外還有約20輛卡車在大陸進行測試。圖森未來預期自家技術可望在2024年投入商用。

圖森未來幾個月前延攬摩根士丹利高階主竹?狄倫（Pat Dillon），出任公司財務長。該公司也打算徵求一名全球財務總監，負責掌理提交證交會的文件等業務。

圖森未來的投資人包括大陸的鼎暉投資（CDH Investments）和線上媒體巨擘新浪、德國福斯汽車的卡車子公司Traton集團，以及美國優比速（UPS）。

美國數家大型卡車運輸公司亦是圖森未來的投資人，例如內布拉斯加州的Werner Enterprises與田納西州的Xpress Enterprises。

(工商 )