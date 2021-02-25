通用汽車（GM）24日表示，造成汽車廠停工和削減產能的車用晶片缺貨問題正逐漸緩解，通用有信心能達到先前宣布的2021年財測目標。

通用財務長約克森（Paul Jacobson）24日在Wolfe Research會議中表示，過去兩周我們討論了晶片缺貨狀況，但實際上情況已經逐漸好轉。現階段公司對於達成先前提出的財測目標深具信心。

通用在2月稍早表示，預期2021年調整後稅前獲利約介於100億至110億美元，或每股4.5至5.25美元。通用預估2021年汽車部門的調整後自由現金流約在10億至20億美元之間。

通用的財測已經將晶片潛在缺貨問題考慮在內，包括自由現金流將受到15億至25億美元衝擊。

約克森在會中指出，通用有信心能順利度過晶片缺貨危機，並預期在2021年下半年回復正常，公司堅信之後這再也不是問題。他表示，通用的信心較兩周前又更高一些。

通用在晶片短缺時期暫時關閉美國堪薩斯州、加拿大和墨西哥的汽車和跨界休旅車組裝廠，直至3月中旬。通用表示將優先生產需求最強勁且利潤最高的車款，包括大型卡車、休旅車，以及雪佛蘭Corvette跑車。

根據顧問公司AlixPartners估計，晶片短缺恐讓全球汽車產業2021年流失606億美元營收。該估計數字含蓋整個供應鏈，從經銷商、汽車廠至大型和小型零件供應商。

2020年春季汽車製造商因為新冠肺炎疫情暫時關閉工廠，疫情期間消費者對汽車的需求大幅躥揚，遠遠高過市場預期，汽車廠和零件供應商在2020年稍晚便預警，產業存在缺貨問題。

晶片大缺貨衝擊全球汽車廠，包括福斯、福特、豐田、日產與Stellantis等業者被迫削減產能。

(工商 )