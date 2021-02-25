228連續假期即將到來，淡海輕軌27日至3月1日3天連假，民眾至淡海輕軌紅樹林站或漁人碼頭站購買「雙人一日聯票」即贈送「藍海線限定版的北海鱈魚香絲1包」活動，民眾使用一日聯票，可享週邊101家店家優惠，把握228連假好天氣，來趟文青網美的輕鬆小旅行。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡水豐富旅遊觀光資源一向是北部民眾旅遊的首選之地，因為輕軌通車引進人潮，帶動淡海觀光廊廓的擴大，再加上近來沿線有許多新興的秘境景點，吸引許多遊客搭乘輕軌嘗鮮探秘。

竿蓁林站附近有百年芒果樹及現存古厝，是許多網美文青們拍照的熱門景點，而淡金鄧公站旁國泰橋上俯瞰輕軌列車則是許多軌道迷及攝影愛好者的首選取景點，同時出站即可賞花的滬尾櫻花大道，在櫻花盛開時也吸引大批的賞花民眾。

另崁頂站旁的金色水岸自行車道、公司田溪畔的櫻花步道，還有周邊許多特色建築等，都是文青網美們的熱門拍照景點，歡迎民眾趁著228連假，到淡水走春賞櫻、拍美照。

淡海輕軌指出，民眾如欲查詢輕軌相關訊息請關注「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團，或至KKday網站查詢更多淡水一日遊程套票；另配合秋冬防疫專案，新北捷運公司已在各車站張貼公告，即日起，民眾進入輕軌車站區域起即須配戴口罩，搭乘輕軌也需全程配戴，提醒民眾遵守規定，違反規定將依法開罰。

(中時 )