征服過主播台和主持舞台的女星侯佩岑，近年大多把工作重心放在大陸綜藝節目，最近更帶著媽媽林月雲和老公黃柏俊上真人秀節目《婆婆與媽媽2》，一家人互動引起熱烈討論；25日節目播出後，黃柏俊憨厚的真實性格被網友大推，侯佩岑也忍不住在微博曬照，笑說「憨憨的黃柏俊」。

大陸超夯真人秀節目《婆婆與媽媽》第一季收視亮眼，第二季中請到當年萬千粉絲的女神侯佩岑，除了自曝兩人相識過程如命中注定外，開播後帥氣老公黃柏俊的真實性格也被熱烈討論。

黃柏俊憨厚的真實性格被網友大推，侯佩岑也忍不住在微博曬照，笑說「憨憨的黃柏俊」。(圖/ 摘自侯佩岑微博)

最新一期節目中，鏡頭裡的黃柏俊看起來憨厚又可愛，接受丈母娘林月雲刮痧時，侯佩岑問他感受如何，看起來很痛也只是一臉支支吾吾憨憨的樣子；還有就算不擅長做運動，也會跟著愛妻和丈母娘動起來。

黃柏俊工作開會時，侯佩岑在旁邊問問題，他也不厭其煩地回應，溫柔又體貼的一面，讓許多觀眾都被圈粉；節目裡黃柏俊憨厚的形象，也讓不少網友覺得他未免太呆萌，瘋傳一張他的照片配上滿滿的「憨」字，還寫著憨憨老公、憨憨爸爸和憨憨女婿，連侯佩岑都轉發，開心說自己收獲到這張圖。

而日前侯佩岑才提到，和老公黃柏俊今年結婚10週年，急性子的她也毫不猶豫地向他喊話，「老公，辛苦了！我會更溫柔」；最近3人一起錄製節目，更讓她發現每個人表達愛的方式都不同，也更懂得珍惜對方。

(中時新聞網)