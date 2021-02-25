高雄一名醫生妻子，30多年前與老公結婚，婚後10年就協議離婚，不過因雙方父母關係，兩人於1990年復合，但不久前再次鬧離婚，醫生妻爆料老公愛嫖妓，還會性騷擾女護士，甚至公開特殊性癖好，因此決定向法院訴請離婚。

根據判決書，醫生妻子表示婚後10年兩人便離婚，自己就搬到美國定居，之後因為女兒、還有雙方父母希望兩人復合，才又再次結婚，但醫生妻子仍留在美國陪女兒唸書，一直到2002年才返回台灣，結果意外發現老公私生活非常誇張。

因為發現老公特殊性癖，夫妻倆多次起爭執，期間老公為了和好，多次寫下悔過書、協議書等，但沒多久又故態復萌，壓倒妻子最後一根稻草，就是2009年間，老公以女兒在美國搬新家，需要協助為由赴美，之後便不打算回台，留下診所事務給妻子處理，更從沒主動聯絡，最後妻子受不了，決定訴請離婚。

針對控訴，醫生反指妻子婚後脾氣暴躁，沒事就找事吵架，還會對自己動手動腳，當時才會離婚，原以為再次復合，妻子會有所改變，結果脾氣一樣不佳，才會飛到美國與女兒生活，不願意回台灣。

法院審理此案時，認為兩人至今已10多年沒有一起生活，難以了解彼此真實情況，情感也越來越疏離，客觀上難期待雙方繼續經營婚姻生活，且夫妻倆都想離婚，無意維持婚姻，因此判決兩人准離，可上訴。

(中時新聞網)