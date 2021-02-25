韓國銀行（央行）25日將政策利率維持在0.5％的歷史新低不變，此決議一如外界預期，但將今年通膨預期從先前預估的1％上修至1.3％，今年經濟則預估成長3％。該央行表示，儘管經濟出現復甦跡象，他們仍將維持貨幣寬鬆政策。

(工商 )