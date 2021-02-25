韓央行決議利率維持不變 23:162021/02/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國銀行（央行）25日將政策利率維持在0.5％的歷史新低不變，此決議一如外界預期，但將今年通膨預期從先前預估的1％上修至1.3％，今年經濟則預估成長3％。該央行表示，儘管經濟出現復甦跡象，他們仍將維持貨幣寬鬆政策。 市場變數多 多重資產穩中求勝 疫情推動數位轉型 三星看好5G將帶動B2B事業部維持亮麗成長 (工商 ) #不變 #央行 #決議利率 #韓國銀行 #日將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關鍵利差一年來最小 美金融系統 現承壓跡象 04:102021/02/25 全球財經 華票董事會決議配息0.87元 21:052021/02/25 財經 資金寬鬆 有利多頭延續 04:102021/02/25 投資理財 油價反彈加持 沙國首發負利率債券 20:412021/02/25 財經 《國際經濟》按兵不動 韓利率維持歷史新低0.5％不變 09:432021/02/25 財經 迎接228連假 萊爾日韓異國新冰上市 19:212021/02/25 消費 人行加入多邊央行數位貨幣橋 04:102021/02/25 全球財經 聯電配息1.6元 21年來最高 04:102021/02/25 財經要聞 《半導體》配息21年來最好 聯電喜孜孜 10:002021/02/25 財經 《韓股》韓維持寬鬆貨幣 KOSPI輕取三千 12:162021/02/25 財經 《國際金融》渣打銀行恢復派息 重申獲利目標 15:062021/02/25 財經 財經熱門新聞 華爾街大多頭警告！巨頭們將釀災 快跑到這類股避難 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂冤魂全散戶 - 財經 比特幣、特斯拉誰糟糕？巴菲特老戰友神比喻 再轟美股變賭場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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