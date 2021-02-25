潘若迪疼女兒潘朵拉出名，日前因「課本」引起網友熱議，潘朵拉升國小3年級，開學第一天開心領新課本，放學未留意書包內水壺，導致新課本全數泡湯。當晚潘若迪驚見課本已爛成一團超傻眼，趕緊出動全家人急救援，仍無法全乾，束手無策只好掛曬陽台風乾。隔天他將慘況PO臉書求解，意外得到網友熱烈回映：「冰冷凍庫、用除濕機、熨斗燙乾。」面對膨脹2倍大的課本，他只好安慰自己：「女兒真會唸書，瞧這些課本多大。」

這回潘朵拉課本發生慘況，是因書包內水壺沒鎖緊，其實返家路上眼尖同學就發現並提醒：「拉拉妳的書包在滴水。」潘朵拉當下不以為意沒立即處理，回家後將書包放置地板忘記檢查，當潘若迪發現已為時已晚，只能火速把課本拿出來攤開一張張壓拭，再用吹風機吹，儘管全力補救恢復狀況仍不如預期，他盤算若最後還是不堪使用，只好聯繫校方買套全新課本了。

潘若迪愛女迷糊將新領課本整套泡爛引網友熱議。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪笑稱潘朵拉從小粗線條少根筋，並非頭一遭發生迷糊事件，潘朵拉曾把同學外套穿回家，潘若迪一頭霧水問：「外套是誰的？」潘朵拉還滿臉問號搞不清楚是哪位同學的外套；某天從家中帶便當去學校吃，回家後打開便當袋裡頭竟然是個空飯碗。各種迷糊事件令潘若迪哭笑不得，他表示自己在行峻言厲的軍式家庭成長，從小到大沒犯過迷糊，「拉拉個性不曉得遺傳到誰」。

(中時 )