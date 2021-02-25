全聯福袋雙頭獎 元宵節前開在高雄和桃園 23:202021/02/25 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全聯2021福袋雙頭獎得主在元宵節前出爐，分別開在高雄和桃園分店，市值354萬元的Porsche Cayenne得主為高雄劉先生，他在高雄小港康莊店共買2個1200元福箱，幸運中獎。 另一位台南新市葉小姐，於桃園大溪中正店購買200元福利熊牛年生肖福袋，她表示先生是大溪人，每年回老家都會去全聯買福袋，因為1人限買1袋，很高興今年只買1袋就中獎，幸運獲得市值將近358萬元的Tesla Model X電動車。 花燈原鄉在北港 林北港結合開台400周年啟燈 和逸飯店高雄中山館祭海陸套餐 搶攻白色情人節商機 (中時 ) #福袋 #高雄 #雙頭獎 #元宵節 #開在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄靜思堂書軒兒童館 蘊含玩藝閱讀 17:422021/02/25 寶島 元宵節15禁忌千萬別做 一不小心財神爺被趕跑 16:132021/02/25 運勢 高雄綠營立委8仙過海 環團批：對南高空汙卻視而不見 11:572021/02/25 政治 獨》航母級美食戰艦大船入港 高雄朕豪酒店餐飲豐儉由人 10:012021/02/25 生活 高雄美術館特區 指標豪宅聚落 享千億百貨商圈 10:392021/02/25 區域情報-高雄 鼎宇 高雄都會公園新案動土 04:102021/02/25 產業．科技 威力彩頭獎今上看7.2億元 台灣彩券催買氣 13:222021/02/25 生活 陶博館雙年展看遍世界 中日陶藝家捏出名勝古跡 10:552021/02/25 寶島 雙鴻護股心切 再提庫藏股買回計畫 18:012021/02/25 財經 《科技》三星B2B商用事業2020年傳捷報 今年拚雙位數成長 15:402021/02/25 財經 不再是慘業 面板雙虎遭狂買各逾10萬張 這產業外資超愛 17:502021/02/25 財經 生活熱門新聞 台中妹屎在滾直奔七期公廁嚇暈 照片曝光網驚：根本凶宅 - 生活 女客拒下樓取餐嗆「你慢慢等」 外送員神反應氣死她 - 生活 準岳母拒給嫁妝要104萬聘金 再列2條件他傻了：要花500多萬 - 生活 焦糖哥哥、陳菊高鐵站不戴口罩要罰？ 陳時中8字解套 - 生活 元宵節變天！228連假降溫 全台雨區曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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