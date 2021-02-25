全聯2021福袋雙頭獎得主在元宵節前出爐，分別開在高雄和桃園分店，市值354萬元的Porsche Cayenne得主為高雄劉先生，他在高雄小港康莊店共買2個1200元福箱，幸運中獎。

另一位台南新市葉小姐，於桃園大溪中正店購買200元福利熊牛年生肖福袋，她表示先生是大溪人，每年回老家都會去全聯買福袋，因為1人限買1袋，很高興今年只買1袋就中獎，幸運獲得市值將近358萬元的Tesla Model X電動車。

(中時 )