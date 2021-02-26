印度與巴基斯坦國防部今天發表聯合聲明宣布，印度與巴基斯坦同意於25日凌晨零時起，在克什米爾印巴控制線沿線停火；據悉，這是雙方國安高層密商數月的成果。

這是繼印度與中國就拉達克東部班公湖中印實際控制線（LAC）沿線對峙地點達成撤軍協議後，又與中國「鐵桿」盟友巴基斯坦達成邊境停火協定。

根據印度國防部發出的聯合聲明，印度與巴基斯坦的國防部軍事行動處處長透過印巴熱線聯繫機制討論了印巴控制線（LoC）沿線的停火問題，雙方在自由、坦誠和友好氣氛下回顧印巴控制線沿線和其他所有相關地區的局勢。

這份聯合聲明表示，為實現印巴邊界的互惠互利及永續和平，雙方同意解決彼此的核心問題和疑慮，這些核心問題和疑慮可能破壞和平且導致暴力行為。

聯合聲明強調，印巴雙方同意嚴格遵守所有協定和諒解備忘錄，25日凌晨零時起，雙方沿著印巴控制線沿線和所有其他相關地區停止開火射擊。

雙方在這份聯合聲明中重申，將利用現有的熱線聯繫和邊境「旗會」（flag meeting）機制，來解決任何不可預見的情況或誤解。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述沒有具名的消息人士說，印度與巴基斯坦能夠達成在邊境控制線的停火協定，是印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval ）和巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）所領導的國家安全與戰略政策規劃局特別助理尤索夫（Moeed W. Yusuf），歷經數月直接對話或透過管道溝通，至少包括在第三國舉行過一次面對面對話，所達成的結果。

這名消息人士指出，印度與巴基斯坦祕密協商邊境停火，只有總理莫迪、內政部長夏哈（Amit Shah）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）、外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）等少數高層官員知道細節。

印度與巴基斯坦因克什米爾領土主權紛爭，雙方部隊一直在邊境印巴控制線發生摩擦和零星交火，但印巴曾於2003年達成停火協定，終於為克什米爾和平帶來曙光。

可惜好景不常，印度控制克什米爾烏里鎮（Uri）陸軍基地2016年9月遭恐怖攻擊，印度總理莫迪指控是巴基斯坦三軍情報局背後支持的恐怖組織所為，印度軍方隨後越過印巴控制線對巴基斯坦境內恐怖組織基地展開手術式攻擊，雙方又在控制線發生衝突與交火，直到2018年雙方又簽署一項協定，承諾恪遵2003年印巴停火協定條文的文字與精神，衝突才停止。

不過，印度中央後備警察部隊（CRPF）巴士2019年2月14日在印度控制克什米爾遭巴基斯坦穆罕默德軍（JeM）恐怖分子以自殺汽車炸彈攻擊，導致40多人死亡後，印度空軍12架幻象2000戰機於同月26日越過控制線對巴基斯坦西北城市巴拉克特（Balakot）等地JeM基地採取報復性空襲行動，之後還引發兩國軍機空戰，雙方又重新在控制線沿線相互砲擊、開火。

(中央社)