228連續假期將至，台南大遠百祭出春節「牛轉乾坤」活動，檔期為即日起至3月3日，再加碼推出好康優惠，要讓消費者買好買滿。

百貨服飾當日累計消費滿5000元送400元，APP會員加贈100元，持HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆消費刷5000元送200元。2月27日至3月3日，好康限量快閃優惠活動，點數價值變大，親持HAPPY GO卡加身分證件至6樓客服中心，即可扣HAPPY GO點數50點換200元紅利券1張，每身分證字號有一次兌換機會，3月4日前百貨服飾單筆消費每滿1000元時抵用。

信用卡滿額送，2月27日至3月3日，持10大銀行信用卡全館當日單筆刷滿6000元分6期送200元，持11大銀行信用卡全館當日單筆刷1萬元分6期送500元，每卡每日有一次兌換機會，3月4日前全館消費時抵用。持8大銀行信用卡於1F APPLE專櫃當日單筆刷滿1萬元分6期送500元。

此外，6樓活動中心即日起至3月11日舉辦「小資美妝特賣會」美妝商品最低2折起，有台塑生醫、霓淨思、KAFEN、is_Leaf 、寶齡富錦、非用不可、小丸號、植簡等保養品牌，台塑生醫洗髮精、潤絲乳任選四件1000元、THRONE菁萃洗髮露、沐浴露特價250元再買一送一、霓淨思啵亮水潤肌限定組面膜特價399元、網路超人氣KAFEN蝸牛極致洗髮精、護髮素特價799元再買一送一、韓國isLeaf蘆薈保濕凝凍特價89元、韓國EUNYUL面膜10片入獨家價100元，數量有限、售完為止。

(中時 )