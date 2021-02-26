創作能量充沛的客家歌謠名家梁煥波，25日晚間7時舉辦「三皮《聲音／身影》」線上音樂會，將近年創作釋出〈初見秋蓮〉、〈鬧元宵〉等多首曲目，精華影片將於市府客家局Youtube頻道登場，完整版則會在3月5日上傳，展演內容跳脫過往風格，融合靈魂爵士精神，以豐富樂器配樂為歌曲注入新生命，呈現客家歌謠的嶄新面貌。

出生於新竹縣北埔鄉的梁煥波，自小音感極佳，歌唱、彈琴難不倒他，1999年擔任客語教唱老師，期間創作70幾首客語歌曲，包括〈轎夫〉、〈有閒來北埔聊〉等，主題含括家鄉事、客家文化，〈轎夫〉還曾在2001年榮獲竹縣客家金曲獎最佳客語歌曲作曲人獎。

由於疫情影響，歌謠新作發表改採線上演出，曲目有〈初見秋蓮〉、〈鬧元宵〉、〈人生路〉等。音樂會發起、策劃人羅茵茵指出，〈鬧元宵〉為輕快活潑的小調歌謠，有年節歡樂的活潑感，〈人生路〉則跳脫過往風格，將靈魂樂精神融入歌謠，加強客家歌曲的渲染力。

「流行與傳統結合，將帶來意想不到的精采碰撞。」羅茵茵說，負責演奏的樂手多接受西方音樂的訓練，學經歷相當豐富，樂器除一般的電子琴、爵士鼓外，還加入薩克斯風、小喇叭及長號等，豐富音樂層次，打造具爵士風格的客家歌曲，加上地方歌謠班的美妙人聲，可說是客家歌曲展演開拓新里程碑。

客家局代理局長戴興達表示，梁煥波一生致力推廣客家歌謠，近年來的新作總算有舞台可亮相，線上展演內容精華版將在25日晚間7時釋出，民眾可至客家局Youtube頻道查詢，完整版則會於3月5日登場。

(中時 )