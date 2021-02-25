國民黨台北市議員羅智強25日在直播節目與宅神朱學恒同框，羅智強除了談藍白合，還透露他和媒體人周玉蔻的一件往事，他曾因被指控為頂新「門神」，被政論節目狂幹3個月。事隔多年，周玉蔻打電話、傳訊息邀上節目，讓他爆氣回16字「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，永不相逢」。

羅智強在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，藍白合從理想面當然該合，但現實面機率不大，大家心裡都有個小算盤，因為民進黨的作法，台北市長柯文哲被打趴了、民眾黨天天被追殺、1450每天去弄，國民黨也一樣。對整個在野陣營而言，所以藍白合是天經地義。但是回到選舉，大家就會有很多的算盤。

羅智強舉例表示，柯文哲2022要不要派人出來選台北市長，就算選不上，也會有左右選局的能力。副市長黃珊珊就算是拿10％選票，而這10％到底是拿藍的多、還是綠的多，也是左右選局的關鍵。

羅智強還在直播透露他和媒體人周玉蔻的一件往事，羅智強當時被指控為頂新「門神」，被政論節目狂幹3個月。羅智強透露，周玉蔻曾把他弄到山窮水盡，事隔多年，周玉蔻的助理打電話給他，支支吾吾問「我們可以邀你來參加蔻蔻姐的節目」，他回說不用了，助理不死心又打了一通。

羅智強接著表示，後來周玉蔻自己打電話來，他火氣就來了，心想她怎會認為自己會去上她的節目；周玉蔻再傳簡訊給他，很客氣地邀他上節目，羅智強整個大爆發，想她怎會有臉邀他上節目，便回她16字「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，永不相逢」，他愈想愈氣，後來還在臉書寫了一篇貼文罵周玉蔻。

(中時新聞網)