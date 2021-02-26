自緬甸傳出軍事政變、拘禁翁山蘇姬之後，西方社會普遍採取譴責的態度。《外交政策》23日分析，相較於美國對緬甸軍政府採取制裁的態度，中國大陸論調上則較為謹慎而保守；甚至，北京希望緬甸能重啟高達數十億美元密松水力發電廠計畫，而緬甸武裝部隊總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)近日也宣布擬恢復停滯不前的水電計畫，以爭取中國大陸對緬甸的外交支持。

不過，此語一出旋即引起緬甸民眾關注。有鑑於密松水壩自2011因民怨反彈而暫停建設，緬甸軍方恐小心行事。《外交政策》指出，政變迄今北京僅用「重大內閣改組」來形容，並讓聯合國聲明與人權理事會的決議遭弱化；部分人士憂心敏昂萊將密松水壩當作槓桿，換取北京對其政權的支持。

報導認為，自2011年暫停密松水電計畫以來，敏昂萊就不斷的將密松水壩當作和北京討價還價的交易槓桿，進而打亂北京微妙的戰略盤算。然而，中國大陸的回應舉措不僅影響緬甸內政與陸緬關係，更可提供外界觀察北京戰略思考的重要途徑。

對緬甸人民來講，反對密松水壩與文化根源相關，即水壩本身破壞有如母親一樣的伊洛瓦底江之重要性。反密松水壩運動起自當地克欽人，因其受建設影響最大。密松匯流區是克欽人發源地；但水壩的建設卻將其根源淹沒，至少47個村莊與1.2萬人流離失所，而這又激化當克欽人對佛教統治者的長期不滿。

甚至，除了文化與文明的根源外，伊洛瓦底江沖積平原更是緬甸重要農業區；卻可能隨著水壩興建而永沉水底，更促成當地人對政府的反感。

因此，北京無疑低估與不理解緬甸對密松水壩的反感。2001年，「中國電力投資集團」與緬甸國家和平發展委員會啟動密松水壩計畫時，外界對此一項目知之甚少；2008年，隨著工程的推展，當地居民被迫遷移引發國際反水壩運動人士的關注。

緬甸環保組織警告工程對環境帶來災難性的破壞，以及下游生態造成的影響；中國大陸與緬甸研究團隊更發表長達945頁的研究報告，結論呼籲緬甸政府千萬別興建水壩。不過，當時緬甸國家和平發展委員會副主席蒙艾(Maung Aye)訪陸時仍與北京簽署協議，將建設計畫進一步擴大。

隨著2010年文人政府上台，「拯救伊洛瓦底江」更成為全國性運動。民間反對組織形成緊密的網路，更與國際社會連結；與此同時，知名的演藝人員與各種社交、媒體平台，也推波助瀾助其一臂之力。

除了強調對文化、生態環境與社會成本；「拯救伊洛瓦底江」運動直搗水壩要害，即由於緬甸電網效能不彰，生產的90%恐輸送至中國大陸。2011年，終於讓緬甸總統登盛（Thein Sein）宣布任內將暫停該水壩興建。

對此，北京的做法是將矛頭轉向美國，痛斥美國在背後下指導棋。報導認為，美國的確有提供少量資金給民間團體，並讓登盛證實自己為改革者與減少北京影響力的總統；不過，後續發展卻反映出緬甸民主改革仍有漫漫長路。

隨著翁山蘇姬的全國民主聯盟(NDL)贏得2015年選舉，對於不受歡迎的北京項目，NDL更容易取得民眾支持進而獲取合法性，並縮短宣傳運動需要的時間。與此同時，NDL也重審不當投資、重新談判部分項目，並對外國投資進行更嚴格的環境與社會評估。

相較之下，北京則瞄準緬甸國防軍與非政府官員，企圖透過由外部環境營建良好形象，進而讓大環境有利於自己。包括政治人物、學者、媒體工作者、宗教領袖，都是北京經營的對象。

報導認為，中國大陸在推行一帶一路時面對當地許多反彈，因此處理緬甸問題根本駕輕就熟。自洛興雅人事件爆發以來，北京巧妙的利用當地反西方情緒，成為緬甸在聯合國的保護者，而大幅提升影響力。

事實上，對中國大陸而言，隨著雲南省改向其他地區尋覓能源，密松重要性已不如過往，而北京也將目光投向其他項目；不過，密松依舊是北京重要施力點，報導認為這與習近平個人聲望緊密相連，可追溯到2009年在人民大會堂的簽字儀式。

不過，如果北京以支持為誘餌，換取緬甸軍政府的水電項目，可能造成與緬甸人民出現隔閡的副作用。儘管北京願意冒此一風險，但這類效益如今不只在緬甸發酵，更會成為一帶一路沿線國家的警惕。對北京而言，讓沿線國家認為大陸願意支持政變以換取基礎建設，恐怕負面效益遠超過正面利益。

(中時新聞網)