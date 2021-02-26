為什麼精神病患不願對外求救？

誰是受害者？無從選擇而犯的罪行，如何定罪？

▌10多年豐富經驗，處理超過2500宗個案的司法精神醫學權威，

以精神科╳法律的專業視角，潛入罪犯心理，揭開罪行背後的意義。▌

精神科醫師 沈政男 專文推薦

台灣近幾年陸續出現重大案件，

例如2012年台南湯姆熊隨機殺人案、2015年北投文化國小女童命案、

2016年內湖小燈泡案、2020年車站殺警案等……

這些案件的被告都是精神病人，甚至因此讓社會大眾誤解，

以為精神病＝免刑、免死金牌。

本書由司法精神醫學權威何美怡醫師撰寫而成，

十個案例，描述她與十個精神罪犯的第一線對話，

以專家獨特的眼光，結合精神科與法律領域的專業視角，

潛入犯罪者心理，逐一剖析罪行的真相，

探尋加害者與被害人之間最模糊的界線，

辯證精神罪犯真正該承擔的罪責，

回歸人性原點，思考真正能降低這類社會案件的方法。

◎十個真實案例，反映社會不能忽視的問題！

弒母的孩子、殺了寶寶的母親、

手刃前夫女友的女子、拿刀恐嚇兒子的父親……

本來正常的普通人，為何突然跨越道德邊界、法律底線，

犯下罪行，成為被告？

◎是精神病讓他們殺人，還是社會逼他們犯罪？

原本正常的她因丈夫外遇，有了一個破碎的家庭，

前夫新女友禁止她探訪女兒，甚至疑似施虐……

她難以成眠，陷入憂鬱，卻遲遲得不到她需要的幫助。

──當社會無法提供幫助時，

他們是不是只剩下「自己解決問題」，這個選擇？

◎因為他有精神病，理當被如此對待？

她智商略低，自小就常被強勢大姐欺負，

出嫁以後，迎接她的卻是小叔與丈夫的暴力，

她想照顧自己的寶寶，卻沒有能力，終於失手殺了孩子……

──當社會不願正視、接納精神病時，

病人要怎麼得到正確的對待及相應的治療？

◎因愛而生的病，如何找到出口？

青春期的他，因為在意異性而開始減肥，

沒想到因此得到父親的認可，

為了父親，他勤奮減肥到犯了厭食，

父親卻視他為家恥，讓他壓抑成疾，開始偷竊、偷吃……

──為了家人顏面，他無法坦承病情，

若非因為對重要他人的愛，這些人，怎麼會犯下罪行？

【精彩書摘】

案例檔案

◆姓名：歐陽月(女性)。

◆年齡：三十歲。

◆控罪：殺嬰罪。殺害未足歲的女兒。

◆現況：被捕之後還押大欖女士監獄，

二〇一一年一月聆訊後，還押小欖。

以上是接下來要介紹的病人歐陽月的法庭報告／警察報告。診症前，跟一般醫生一樣，我會收到病人的病歷─如果他有在公立醫院看病，內聯網就會有紀錄；而跟一般醫生不一樣，我也會收到這位病人的法庭報告／警察報告。

收到這份報告之後，我就會請懲教署2職員安排我跟歐陽月女士會面診，面診的目的，就是要判斷歐陽月是否患上精神病，如有，患的是什麼病。這些資料最後會交香港法院，作為病人判刑、量刑的其中一個考慮。

問診前提，與病人建立信任

─問診歐陽月(第一天)，二○一一年一月四日

我在小欖跟歐陽月見面。門打開，職員領著歐陽月進來，只見她雙頰深陷，穿上米白色的囚衣讓她的臉色更為蒼白。醫護告訴我，她來了一天，幾乎什麼都吃不下咽。

第一次見面，一般都只會問到一些背景資料，因為仍然未跟病人建立起信任，她還未明白法醫精神科醫生的工作是在幫助她。最初我跟她天南地北的說一通，直到抓到她喜歡的話題，當她開始滔滔不絕的時候，我就要專心聆聽。

她想我稱呼她作月。月告訴我，她在香港出生，一家人都沒有精神病記錄。之前也從沒看過精神科醫生，身體健康，沒有動過大手術。生活上，她不菸不酒，沒有犯罪紀錄。

家庭成員方面，月的父親是一位中醫，兩年前去世。母親孫梅六十五歲，退休人士，住在坪洲。月在家中排行第二，有一姐一妹，姐姐歐陽望，三十九歲，已婚，住在灣仔舊樓，是家庭主婦。妹妹歐陽砂，二十八歲，個性隨和，是一名社工。

她告訴我，「望月砂」是一種中藥的名稱，是父親取的。

姐姐歐陽望，是典型大姐姐，一家之主，有點霸道的性格，以出發點都是對家人好為理由，即使父母都要忌她三分，但不能否認她的本性善良。月不太喜歡望，是因為望在小時候常常罵她、打她。記得有一次，父親阻止望欺負月，望竟然卻連父親也敢打。

妹妹歐陽砂，與月因為年紀相近，感情要好。因為社工的性格，家中的矛盾，都由她調停。

母親跟三姐妹的關係不錯，沒有偏心誰，只是不敢逆歐陽望之意。

月已婚，丈夫名為方大星，在酒樓的廚部工作。二人育有一女，名方婷，十個月大，就是本案的死者。

方大星跟歐陽家關係惡劣，主要是跟歐陽望交惡。望不喜歡他，主動挑起事端。

掌握了人物關係之後，我希望能請到所有親屬跟我見面。我會交由小欖的懲教署職員替我跟進，他會負責一切聯絡工作。我不可能只聽月一面之辭，有他們提供資料，對我的判斷有很大的幫助。職員翌日回覆，姐姐歐陽望、妹妹歐陽砂、丈夫方大星都願意跟我見面。母親孫梅因為傷心過度，加上舟車勞頓，就免了。我相信，只有這三位家人幫忙也足夠。

不同的病人，第一次見面的反應都不一樣，但對於我要問他們問題，都抱著一定的戒心。即使滔滔不絕，也不代表毫無保留的信任我，這是正常的。月比較內斂，女兒逝世心情不好，但她很快理解我的身分，信任一點一滴的建立起來。

為什麼精神病患不願對外求救？

─問診歐陽月(第四天)，二○一一年一月十二日

每次問診，我都嘗試問月事發經過，她卻說她已經答了很多次，在警察面前，所以不欲多說。經過三次會面，大家熟絡了一點，她信任我，願意告訴我當天的事。月跟砂的說法大致相同，分別是砂較有條理，月說得較零碎。我綜合了事件，二○一○年十二月三日發生的事，是這樣的：

那天砂餵了寶寶吃奶後便去午睡。到下午，砂發現寶寶已經睡了很多個小時了，就想著要把寶寶叫醒，幫她洗澡和換衣服，於是便先去放水給寶寶洗澡。突然，她聽到月大叫，說寶寶好像無法呼吸。砂馬上去看寶寶，發現孩子呼吸真的有點困難，但過了幾分鐘，好像又沒有問題，她便以為沒什麼問題。

之後她們為寶寶洗澡，孩子在洗澡過程中也沒有任何問題。但洗完澡後，寶寶便開始氣促，呼吸變得非常困難的樣子。砂馬上開了房門和窗，叫月報警、找人來幫忙。可是月說不行。砂問︰「為什麼不行？」月沒有回答，但就是不肯報警。砂氣得衝出房外。

之後，月看到寶寶平靜了一點，好像能呼吸了，就以為孩子睡著了。砂也沒有離開很久，她擔心寶寶，回到房間，頃刻就發現不對勁︰「寶寶根本是無法呼吸、已經昏迷了！」

她們開始嘗試幫孩子做心外壓，可是她們根本不懂，只是模仿電視平日的動作來做。後來砂決定帶寶寶到診所，事實上診所跟家裡的距離只是十分鐘的腳程，可是到了診所，寶寶已經死了。

警察到場，月跟警察說她唯一做過的事情就只是捏了寶寶一下，但她不記得自己在多久之前打過寶寶。

這件事發生後，警察逮捕了歐陽月，把她送到大欖，之後輾轉成為我的病人。

砂看到寶寶氣促，但月不願意報警。為什麼砂自己不去報警？這個小生命其實完全是可以拯救的。之前月精神不穩，把孩子掉在床上的時候，她們也曾經聯絡社工幫忙，為什麼這一次沒有這樣處理？

社會對心理疾病認識不足，導致悲劇一再重演

問診完畢之後，我要寫一份詳細的報告，列明月有沒有患精神病。而她，是有的，患了產後憂鬱。有很多症狀都明顯的，如食慾不振、失眠或早醒、感到疲倦、缺乏活力、難以集中精神，等等，這些都可以從問診和跟家人的了解中知道。而引發憂鬱的原因，包括了多個家庭問題，如丈夫跟姐姐的不和，姐姐私自帶走女兒、自己照顧女兒時的壓力，除了歐陽砂，沒有人照顧過她的感受，病發的時候，向女兒動粗。

控方控告的殺嬰罪，來自《侵害人身罪條例》4，簡單來說，如果死者是十二個月大以下的嬰兒，而疑犯是嬰兒的母親，其精神受干擾是由於分娩該嬰兒或因哺乳嬰兒引致，而非任何其他理由，就會是殺嬰罪，一般會判誤殺。最後，因為法官接納了我們的報告，給予歐陽月入院令三年，在小欖一邊服刑，一邊醫治。

我覺得月的經歷其實非常坎坷。她確實患有產後憂鬱症，符合這個病的很多症狀。我無法理解她的家人為什麼留意不到她的異樣。如果他們稍微留意一點，整件事其實都可以避免。

還有一個資料：寶寶死前曾經因為胃炎到醫院檢查。當時寶寶的臉上瘀青了一塊，望馬上問砂寶寶怎麼了，但砂不願意回答。望後來說，她當時就猜到是歐陽月捏了寶寶。我真的很困惑，為什麼她當時在醫院不提出這個問題？為什麼不去找其他方法幫助她？聽完月的遭遇後，我心裡一直很不開心。作為一個母親，我覺得每一個小生命都應該快樂地成長，而不應像這樣被傷害。

是不是這個社會對產後女性的支援還不充足？我們是不是應該更努力地宣傳，告訴大眾有多少比例的女人會罹患產後憂鬱症，觀察如果出現什麼症狀，就應該儘快去看醫生？而且不只產後憂鬱症，是不是整個社會對情緒病的認識也不足夠呢？記得香港早年對精神病的關注，都是不欲在自己居住的地區興建精神病院，害怕精神病人傷害自己；其實，醫治中的病人，傷害人的可能性，較在我們身邊因為疏忽而病發的人少。我們應該正視精神病，患上精神病跟患上高血壓和糖尿病一樣，都是病人而已。我們不應歧視精神病人，我們反而要多認識精神病的症狀，正如我們要知道高血壓和糖尿病的症狀一樣，有病就去醫治，那樣才會有健康的社會。

※本文為節錄，並有刪減部分篇幅。全文請參考本書Case 1〈什麼是法醫精神科

1？─產後憂鬱殺子案〉。

(本文摘自《誰是受害者？》/三采文化)

【作者簡介】

法醫精神科醫師

何美怡

資深法醫精神科醫生，英國倫敦大學內外科醫學士、英國皇家精神科醫學院院士、香港精神科醫學院院士、香港醫學專科學院院士（精神科）、香港大學社會科學碩士（犯罪學）。

2005年至2012年8月期間，於香港醫管局唯一的法醫精神科部門任職精神科醫生，現為私人執業精神科醫生。處理超過二千五百宗個案及撮寫二千多份法庭報告，亦曾多次獲裁判法院、區域法院及高等法院邀請成為專家證人。

在香港著有《失常罪──法醫精神科醫生的代告白》、《失常罪2──法網中的異色世界》和《不在場證人──法醫精神科醫生工作手記》，亦在香港《頭條日報》撰寫專欄「+ve思」，偶爾以專家身份出任電視台節目嘉賓，講解有關法醫精神科的問題。

《誰是受害者？》/三采文化

(中時新聞網)