二○二○年，全球新冠肺炎疫情持續升溫，許多人由於封鎖令而與現實世界隔絕，轉向網路尋求與他人的聯繫。此外，居家隔離讓人多出了許多時間，也有人說，獨處反而使人激發出無窮的創造力。

許多網友利用手邊現有的素材，重現經典名畫場景，或許，這些就是一個山寨名畫的臉書社團在短時間內成員激增的原因吧。

這個社團由莫斯科一家科技公司的經理創辦，主要語言是俄語，可是超過三分之一的成員生活在俄羅斯以外的國家。成員發表自己的創作時，必須同時附上原創作品的圖片。

美國康乃狄克州鋼琴教師瓦希蓮科發現了這個社團後，不只重新創造了一幅畫的視覺細節，也賦予了它新的意義。她選擇俄羅斯抽象大師康丁斯基（Kandinsky）的作品〈構成第五號〉，以兒子凌亂的房間為背景，在碎石堆中放置了鐃鈸、吉他和玩具船，象徵康丁斯基的音樂和海洋主題。她的兒子潛伏在陰影之中，藍色乳膠手套讓人想起病毒失控的世界。

康丁斯基曾經這麼形容這幅作品：一場客觀發生的大災難，如同一首新創作的讚美詩。瓦希蓮科則在臉書引用了這句話，表示她和她的家人與康丁斯基同樣樂觀。

在拉脫維亞，格里戈里耶娃在網路上瀏覽照片，突然看到了俄羅斯著名戰爭寫實畫家韋列沙金（Vasily Vereshchagin）的作品〈戰爭的神化〉：藍色的天空下，如同小山般的灰白色頭骨堆在一片荒涼的沙地上。

身為一個沒有婚禮可以布置的婚禮布置師，她從冰箱拿出了冷凍俄國餃子，堆在藍色壁紙前面，拍了照，上傳到社團與網友分享。三十分鐘後，有個人告訴她，許多俄羅斯人看到那幅畫，聯想到的也是圓滾滾的俄國餃子。

居家隔離的民眾發揮創意，把自己打扮成伊莉莎白一世。（圖/講義雜誌提供）

以關鍵字搜尋這個臉書社團，可以發現韋列沙金這幅名畫已經被重現了數十次之多，網友利用酒瓶塞、馬鈴薯、爆米花、垃圾袋、蛋殼等可以取得的材料，仿效原本令人驚心動魄的名畫場景。

二○二○年二月，哈薩克的阿丹巴耶娃辭去了會計工作，預備創業，但是天不從人願，她的計畫因為疫情而夭折。她穿上藍色衣服，擺出畢卡索筆下〈喝苦艾酒的人〉的姿勢。她說，在困難時期，前蘇聯人習於從藝術中尋找意義。四十出頭的她說，她的一生都在經歷危機，面對這樣的人生，你只能設法讓自己與眾不同。

回到康乃狄克州，三十多歲的鋼琴教師瓦希蓮科在二○一六年從莫斯科移民美國，她說，嚴重疫情迫使她─也誘使她─嘗試新事物。除了在兒子亂糟糟的房間和康丁斯基交流外，她也開始在線上教授鋼琴課，同時計畫錄製教授音樂理論的影片。

瓦希蓮科說，這種生活就像是終於擁有權利做無聊的事，也不會有人批評。

本文作者:Anton Troianovski／呂玉嬋節譯

(本文摘自 《講義雜誌 2月號》)

《講義雜誌 2月號》

(中時新聞網)