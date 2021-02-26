捲入前總統川普口中的「大選遭竊」陰謀論的美投票機公司Dominion與Smartmatic日前已對如川普前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等多位挺川名人以及媒體《福斯新聞》開告，聲稱其名聲受損並要求被告須賠償數十億美元。對此，多位法律專家表示，雖然在法院上還需提出許多證據，但這場官司中由於朱利安尼誹謗證據較為明顯，原告較有機會勝訴。

據美媒《CNBC》報導，Dominion已對川普陣營的律師朱利安尼、挺川律師鮑爾（Sidney Powell）以及忠實支持者、知名的枕頭商「My Pillow」執行長林德爾（Mike Lindell）提告，指控其散播「Dominion竊取川普大選」等陰謀論，每人遭求償13億美元。

另外，Smartmatic日前也對朱利安尼以及先前大力挺川的媒體《福斯新聞》以及其主持人魯道柏（Lou Dobbs）等3位主持人提告，指控他們誣指Smartmatic涉及大選舞弊，甚至讓潛在客戶台灣不敢採用該公司電子投票系統。

對此，專門研究誹謗訴訟的耶魯大學法學專家舒爾茲（Martin Schulz）表示，這些案件是很典型的誹謗訴訟，並引用的大量已定論法律，但這些訟案很難全贏。

專家表示，這些公司雖然能喊價出希望獲得賠償的金額，但在法官與陪審團考量是時候，這些金額往往最後會有變動。史丹佛大學法學院教授拉賓（Robert Rabin）也指出，通常誹謗案的賠償金額「大得驚人」，但現階段很難說最後具體的結果。

不過，哈佛大學法學院教授高德柏格（Richard Goldberg）相較於福斯新聞與其旗下主持人，提告朱利安尼與鮑爾勝訴機會很高，「現已存有大量證據，可讓法官找到他們的實質惡意行為」，例如朱利安尼在法院之外的公開言論一再提到選舉詐欺，但在必須宣誓的法院內作證時，又向法官改口『我們並非指控詐欺』」，至於《福斯新聞》以及其旗下主持人則較難一些。

對此，朱利安尼先前已聲明指出，要求賠償超過10億美元根本一種是恐嚇戰術，藉此讓人心生恐懼，「這不過是充滿仇恨的左翼想要抹煞並審查言論自由，以及打壓律師勇敢地替其當事人辯護的能力」；鮑爾與林德爾則表示自己很樂於與Dominion打官司。

(中時新聞網)