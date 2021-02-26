51歲男星林煒因演出花系列成為當紅小生，和香港女星龔慈恩結婚20年，一直以來都給大眾好丈夫的印象，然而2019年他卻被拍到在路邊激吻女總裁劉灼梅，林煒不僅立刻認愛，更強調和龔慈恩的婚姻已經名存實亡，只剩下簽字就可以離婚，令人不勝唏噓。

林煒在20歲那年被製作人周遊發掘出道，和香港演員龔慈恩同台演出《雪山飛狐》陷入熱戀，拍攝期間2人常在房間研究牌技，久而久之也就產生感情，而龔慈恩當時仙氣的古裝扮相，也讓她獲得「最美程靈素」的稱號，被認為全盛時期的美貌不輸趙雅芝。

龔慈恩年輕時美貌媲美趙雅芝。(資料照)

1999年，龔慈恩帶球嫁，2人悄悄在加拿大完婚，龔慈恩還曾甜蜜透露，林煒是會照顧她一輩子的人，夫妻倆5年後更在在台視《綜藝發發發》舉行電視婚禮，婚後龔慈恩為了家庭逐漸淡出演藝圈，專心照顧1子1女，原本她要為林煒來台生活，卻因為得照顧爸爸打消念頭，只好帶著孩子回到香港，夫妻倆從此分隔兩地，感情也慢慢生變。

林煒和龔慈恩曾鶼鰈情深。(資料照)

夫妻倆過去一起上節目時，張小燕就曾為這段婚姻下了註解：「她好像沒有嫁給一個男人，她嫁給一個小孩。」而龔慈恩也數度傳出是控制狂，家中所有的事都由她安排，就算在拍戲也會透過微信掌控全家，當張小燕問說林煒會不會抱怨，她將精神都放在孩子身上，龔慈恩也立刻回答：「一個小孩不會抱怨的。」

如今林煒和劉灼梅穩定交往。(資料照)

2019年，林煒被拍到和劉灼梅十指緊扣還激情擁吻，林煒隨後大方認愛，宣布已和龔慈恩分居2年，正在辦離婚手續，他表示和老婆早已無話可說，龔慈恩長期在香港，2人的生活圈不同，如果要維繫婚姻，「總需要一個人犧牲妥協」，更大讚劉灼梅給他滿滿的安全感，如今林煒和劉灼梅交往穩定，女強人龔慈恩也全心投入工作，2人分開各自都有了更好的生活。

(中時新聞網)