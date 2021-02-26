一名新加坡女僱主23日被檢方控告於2015至2016年間虐待24歲緬甸籍女傭致死，讓女傭在受僱的9個月內暴瘦15公斤，死時剩下24公斤，女僱主被控天天毒打女傭、讓她挨餓，檢方向法庭求處無期徒刑。
綜合英國廣播公司（BBC）、新加坡《聯合早報》、「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，新加坡一名員警的40歲妻子蓋婭蒂麗涉及虐待24歲緬甸籍女傭磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）致死，她於23日認罪檢方指控她的28項罪名，包括應受懲罰的殺人（culpable homicide）罪、讓女傭挨餓導致重傷害、不當人身限制等，另外還有87項罪名正在等待判決。
根據法庭文件，在緬甸育有一名3歲兒子的24歲磅艾赫多恩自2015年5月首次離鄉，開始到蓋婭蒂麗家幫忙，這是她在海外的第一份工作，不過她開工不久就受到僱主嫌棄，蓋婭蒂麗會嫌她動作慢、衛生習慣差、食量太大，因此對磅艾赫多恩祭出一系列嚴格規定，剛開始磅艾赫多恩違規時，蓋婭蒂麗會對她大聲咆哮，但從當年10月起，她開始受到蓋婭蒂麗的虐待。
根據磅艾赫多恩過世前一個月的家中監視器畫面，蓋婭蒂麗只給磅艾赫多恩些許食物，例如泡過水的切片麵包、少許白飯、或是冰箱拿出來的冰冷食物。
她也沒有任何隱私可言，被強迫洗澡或上廁所時不能關門，任由蓋婭蒂麗及她的母親普雷瑪（Prema）觀看，任何時後蓋婭蒂麗覺得磅艾赫多恩髒時，就會要求她戴上好幾層面罩，原因是不想看到她的臉。
蓋婭蒂麗幾乎每天都會毒打磅艾赫多恩，很多時候甚至是一天好幾次，包括打她耳光、推她、揍她、踢她，甚至會用腳踩倒在地上的磅艾赫多恩，拿掃帚、鐵湯匙等堅硬器物打她。
蓋婭蒂麗還會抓住磅艾赫多恩的頭髮猛烈搖晃，甚至拔下一整束頭髮。蓋婭蒂麗還曾拿熨斗燙磅艾赫多恩的額頭、手臂，對她潑冷水。一段監視器畫面顯示，蓋婭蒂麗有一次在廚房毒打磅艾赫多恩，先把她推倒，再猛踹她的肚子；另外有一次磅艾赫多恩在做家事時，蓋婭蒂麗抓住她的頭髮，像甩動布娃娃一樣搖晃她。
蓋婭蒂麗規定磅艾赫多恩每天只能睡5小時。她會用繩子把磅艾赫多恩的手腕緊緊綁在窗戶邊，讓她只能坐在地板上睡覺。
僱主的暴行及虐待讓磅艾赫多恩在短短9個月內暴瘦15公斤，過世前體重降到24公斤。
2016年7月25日晚間，磅艾赫多恩再次受虐，蓋婭蒂麗用拳頭揍她的脖子，導致她在廁所裡癱瘓，普雷瑪後續將她強行拖到房間，和蓋婭蒂麗聯手繼續對她施暴。隔天清晨5時，蓋婭蒂麗叫醒磅艾赫多恩時，發現磅艾赫多恩一動也不動躺在地上，她盛怒之下又對磅艾赫多恩拳打腳踢、用水潑她，但都沒用，一直到當天上午9時多才聯絡醫生上門，這才發現磅艾赫多恩已經手腳冰冷、身亡。
驗屍報告顯示，磅艾赫多恩脖子受到重創，腦部缺血缺氧致死，她的身上還發現31道傷痕及47個外傷。
蓋婭蒂麗被捕後被診斷出患有重鬱症（Major depressive disorder）及強迫型人格障礙（Obsessive Compulsive Personality Disorder）。
(中時新聞網)
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