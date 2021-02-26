一名新加坡女僱主23日被檢方控告於2015至2016年間虐待24歲緬甸籍女傭致死，讓女傭在受僱的9個月內暴瘦15公斤，死時剩下24公斤，女僱主被控天天毒打女傭、讓她挨餓，檢方向法庭求處無期徒刑。

綜合英國廣播公司（BBC）、新加坡《聯合早報》、「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，新加坡一名員警的40歲妻子蓋婭蒂麗涉及虐待24歲緬甸籍女傭磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）致死，她於23日認罪檢方指控她的28項罪名，包括應受懲罰的殺人（culpable homicide）罪、讓女傭挨餓導致重傷害、不當人身限制等，另外還有87項罪名正在等待判決。

"For close to 10 months, the maid, Ms Piang Ngaih Don, was physically assaulted almost daily, deprived of food and rest, and made to shower and relieve herself with the toilet door open."https://t.co/nwmkqAFk6M — Lisbet Esmael (@lisbetesmael) February 24, 2021

根據法庭文件，在緬甸育有一名3歲兒子的24歲磅艾赫多恩自2015年5月首次離鄉，開始到蓋婭蒂麗家幫忙，這是她在海外的第一份工作，不過她開工不久就受到僱主嫌棄，蓋婭蒂麗會嫌她動作慢、衛生習慣差、食量太大，因此對磅艾赫多恩祭出一系列嚴格規定，剛開始磅艾赫多恩違規時，蓋婭蒂麗會對她大聲咆哮，但從當年10月起，她開始受到蓋婭蒂麗的虐待。

根據磅艾赫多恩過世前一個月的家中監視器畫面，蓋婭蒂麗只給磅艾赫多恩些許食物，例如泡過水的切片麵包、少許白飯、或是冰箱拿出來的冰冷食物。

她也沒有任何隱私可言，被強迫洗澡或上廁所時不能關門，任由蓋婭蒂麗及她的母親普雷瑪（Prema）觀看，任何時後蓋婭蒂麗覺得磅艾赫多恩髒時，就會要求她戴上好幾層面罩，原因是不想看到她的臉。

蓋婭蒂麗幾乎每天都會毒打磅艾赫多恩，很多時候甚至是一天好幾次，包括打她耳光、推她、揍她、踢她，甚至會用腳踩倒在地上的磅艾赫多恩，拿掃帚、鐵湯匙等堅硬器物打她。

No matter how glistening the trappings of modernity may seem and how caring a society we may want to believe we live in, occasionally it breaks down to reveal its ugly underbelly. Words fail us. May the tormented soul of Piang Ngaih Don finally find peace. pic.twitter.com/z45tizzvtT — Omar Mustapha Ong (@omarmu) February 25, 2021

蓋婭蒂麗還會抓住磅艾赫多恩的頭髮猛烈搖晃，甚至拔下一整束頭髮。蓋婭蒂麗還曾拿熨斗燙磅艾赫多恩的額頭、手臂，對她潑冷水。一段監視器畫面顯示，蓋婭蒂麗有一次在廚房毒打磅艾赫多恩，先把她推倒，再猛踹她的肚子；另外有一次磅艾赫多恩在做家事時，蓋婭蒂麗抓住她的頭髮，像甩動布娃娃一樣搖晃她。

蓋婭蒂麗規定磅艾赫多恩每天只能睡5小時。她會用繩子把磅艾赫多恩的手腕緊緊綁在窗戶邊，讓她只能坐在地板上睡覺。

僱主的暴行及虐待讓磅艾赫多恩在短短9個月內暴瘦15公斤，過世前體重降到24公斤。

2016年7月25日晚間，磅艾赫多恩再次受虐，蓋婭蒂麗用拳頭揍她的脖子，導致她在廁所裡癱瘓，普雷瑪後續將她強行拖到房間，和蓋婭蒂麗聯手繼續對她施暴。隔天清晨5時，蓋婭蒂麗叫醒磅艾赫多恩時，發現磅艾赫多恩一動也不動躺在地上，她盛怒之下又對磅艾赫多恩拳打腳踢、用水潑她，但都沒用，一直到當天上午9時多才聯絡醫生上門，這才發現磅艾赫多恩已經手腳冰冷、身亡。

驗屍報告顯示，磅艾赫多恩脖子受到重創，腦部缺血缺氧致死，她的身上還發現31道傷痕及47個外傷。

蓋婭蒂麗被捕後被診斷出患有重鬱症（Major depressive disorder）及強迫型人格障礙（Obsessive Compulsive Personality Disorder）。

(中時新聞網)