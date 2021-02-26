農曆春節前的台股封關日，穎台科技無預警發布重訊：自行撤回上市申請案，令外界譁然。究竟發生什麼事，讓這家原來準備在股市上演「王子復仇記」的全球液晶電視板材龍頭，突然自己喊卡？

原來，2016年穎台被華威國際收購下市，當時會計師的認列方式是採用「收購法」；但是送件申請上市後，證交所卻認為應該採用「帳面價值法」。因此在雙方各持歧見下，證交所建議穎台先自行撤回上市申請，再去找會計師基金會或經濟部確認應該使用哪一種認列法，甚至必要時要重編財報、重新經過董事會與股東會認證，才能重新申請上市。

穎台掌握5G手機仿玻璃材質背蓋、車載與筆電Mini LED顯示器用的擴散板關鍵技術，原已訂於2020年底重新申請上市，如今卻為了財報會計原則認知誤差，被迫撤件；對此穎台表示，只好調整目標，希望可以在2021年底前完成重新申請上市作業。對於關注穎台上市動向的投資人，恐怕還得再多等一段時間了。

(中時新聞網)