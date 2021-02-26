集保戶股權分散表。（翻攝集中保管結算所）

新手看價、老手看量、高手看籌碼！除了法人、融資券之外，更能掌握大戶和散戶波段持股動態趨勢的資料，是集保股權分散表。

「集保戶股權分散表」是集中保管結算所每週公告，極好用的籌碼資訊，這張報表（如上圖）是將集保戶每週最後一個營業日結束後，持有該檔個股的集保庫存餘額，經ID歸戶後，依持股分級的級距，由小至大，從1~999股（零股）、1~5張、5~10張等，一直到600~800張、800~1000張、1000張以上的持股分級，呈現各級人數、股數及佔集保庫存比例（%）編制報表，完整揭露，讓投資朋友能更清楚掌握個股股權分佈狀況。

持股張數少，例如5張或10張以下的股權，通常是散戶所持有，若有短時間暴增現象，通常要小心過熱警訊，以權王台積電為例，台積電不是不好，而是大家都知道它很好，2020年底時，台積電股東人數共計60.6萬人，持有5張以下的股東有53.9萬人，到最新2021年2月的時候，股東人數快速攀升20萬人達80.5萬人，其中持有5張以下的股東人數，飆到73.3萬人，也就是增加的這20萬人股東，幾乎都是持有5張以下的散戶，此期間，外資轉買為賣，大幅賣超20萬多張，因此，台積電股價也從679元高點後急轉直下，最低一度被殺到600元之下，散戶大軍又變成被割韭菜的對象。

反之，如果大張數的集保股權人數或比例提升，就代表該檔個股有大戶進場布局，因此如果同時符合小張數股權減少、大張數股權增加的兩個條件，就很有機會找到散戶退場、大戶進場的波段行情，值得追蹤留意的潛力股，舉例今年以來，大家耳熟能詳、飆漲超過40%的個股，如：高端疫苗、同致、力致、金麗科、世芯-KY、凱美、僑威、晶豪科等，都是符合條件的名單，由此可知，掌握大戶和散戶的籌碼流向，讓你不會被主力割韭菜。

不過，同時也要提醒投資朋友，絕對沒有一個指標是飆股保證，大戶進場後，個股也不一定會馬上發動，因此筆者用潛力股來描述，若投資人透過集保股權分散表，再配合其它好用指標，例如技術面的均線趨勢向上，或配合籌碼面的法人買超，就更能提高勝率、掌握個股發動點。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)