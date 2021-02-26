高鐵左營站北上月台25日晚間驚傳疑似爆裂物，經查是虛驚一場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高鐵左營站北上月台25日晚間驚傳疑似爆裂物，鐵路警察局已經逮捕一名涉嫌攜帶爆裂物的男子，帶回調查。警方依照SOP處理，這個包包內放著類似飲料鋁箔包之類的物品，非爆裂物。

警方獲報，出動快打部隊、高雄市消防局與刑事局防爆小組到場處理。此爆裂物疑似被一名男嫌放在北上月台靠近第10車處。相關人員已經用防爆毯將物品覆蓋，預防爆炸。拆彈小組也趕赴現場，準備以Ｘ光檢查該物品。經查，並非爆裂物。

(中時 )