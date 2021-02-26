高鐵左營站疑似爆裂物 警方捕1男 防爆小組給說法 00:382021/02/26 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵左營站北上月台25日晚間驚傳疑似爆裂物，鐵路警察局已經逮捕一名涉嫌攜帶爆裂物的男子，帶回偵訊中。（圖/高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵左營站北上月台25日晚間驚傳疑似爆裂物，經查是虛驚一場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高鐵左營站北上月台25日晚間驚傳疑似爆裂物，鐵路警察局已經逮捕一名涉嫌攜帶爆裂物的男子，帶回調查。警方依照SOP處理，這個包包內放著類似飲料鋁箔包之類的物品，非爆裂物。 警方獲報，出動快打部隊、高雄市消防局與刑事局防爆小組到場處理。此爆裂物疑似被一名男嫌放在北上月台靠近第10車處。相關人員已經用防爆毯將物品覆蓋，預防爆炸。拆彈小組也趕赴現場，準備以Ｘ光檢查該物品。經查，並非爆裂物。 屏東熱博倒數4天 豐富農產好物帶回家 中捷橘線研究報告完成 沿途將設26站 (中時 ) #高鐵左營站 #爆裂物 #月台 #防爆小組 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 火爆男持鋸子衝機車店 老闆安全帽戴好拿鐵鎚壓制 08:162021/02/25 社會 慧榮科技總部大樓動土，緊鄰高鐵站 11:152021/02/25 區域情報-新竹 高雄美術館特區 指標豪宅聚落 享千億百貨商圈 10:392021/02/25 區域情報-高雄 銅價飛漲 雲縣頻傳電線遭竊變賣 04:102021/02/25 地方新聞 智慧友善號誌系統 方便視障者過馬路 16:282021/02/25 寶島 呼籲年輕人捐血 漫時光早午餐店動起來 14:312021/02/25 寶島 遠傳今年資本支出149億 創近6年新高 21:432021/02/25 財經 228連假到 國光客運推85折優惠 14:552021/02/25 財經 市議員喊話：需要谷關空氣瓶 中市府啟動空品應變措施 16:532021/02/25 生活 金門又有地雷出土 「船型堡」景點旁發現2枚 18:442021/02/25 社會 救經濟 香港給每人5000港元消費券 04:102021/02/25 焦點新聞 社會熱門新聞 最美岳母爆紅 與女婿合照遭誤認夫妻 女兒苦笑曝憂慮 - 社會 直擊》大園物流倉儲深夜惡火狂燒 3000平方公尺廠房成灰燼 - 社會 老婆床戰狂問好了沒 人夫崩潰：婚後1年就沒性愛想放生 - 社會 發現親媽與醫師外遇鹹濕簡訊 他慘遭報警送精神病院隔離 - 社會 上街宣揚老公尺寸短小、快槍俠 人妻下場慘求尪：我錯了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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