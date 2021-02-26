當全球各國都在追疫苗、世衛組織也在為疫苗分配不斷喊話之際，疫苗的流向仍然出現了富國與窮國兩個階級間的重大差異。這些屯積著10劑疫苗的富國顯然用不到那麼多的疫苗，那麼留著大量的疫苗目的為何？外媒分斤疫苗交易的資料後發現，這疫苗已經開始以更高的價格，緩慢地、部份地流向發展中國家。其中最典型的例子，就是本周內將以世衛組織的COVAX機制運抵台灣的阿斯利康(AZ)牛津疫苗。

當全球疫情已擴散到各國領導人束手無策的時候，搶疫苗成為各國政府最重要的工作。美國網路媒體《政治界》(Politico)引述了疫苗交易資料發現，全球最富有的少數幾個國家搶到並屯積了大約10億的疫苗，遠遠超過這幾個國家實際需要，就在富有國家一邊對國民施打疫苗時，疫苗製造商也釋出一部份提供給買不到疫苗的發展中國家，只是價格要高了許多。其中最明顯的例子就是英國的阿斯利康牛津疫苗。

雖然阿斯利康疫苗(圖)在歐洲有部份醫護人員拒絕接種，但仍是世衛組織的COVAX機制下配送的疫苗，台灣也將在本周內獲得首批20萬劑。（圖／路透）

Politico報導說，阿斯利康牛津疫苗與美國輝瑞、莫德納疫苗不同，因為價錢睏對較低、儲存便利，成為許多發展中國家的優先選擇。但讓人納悶的是，許多發展中國家購買阿斯利康疫苗的價錢比起已開發國家要高出許多。例如，孟加拉從疫苗製造商印度血清研究所購入價是4美元，加上1美元的經銷費用，總成本為每劑5美元；南非再從印度購入則要花費5.25美元。而相對地，美國購入的阿斯利康則只要4美元，歐盟國家更只要3.5美元。

報導指出，疫苗價格的差異主要在中間製造商與經銷商的哄抬，原本期望有更多獲得授權的製造商可以有更多的產量壓低價格，但卻事與願違，在全球緊缺疫苗的情況下，善於在仿製藥市場興風作浪的印度商人卻不想放棄這個賺錢的機會。對於價格的問題，印度血清研究所拒絕媒體置評的要求。阿斯利康公司發言人發表一段不痛不癢的官話說，決定疫苗的價格有很多因素，包括不同地區的製造成本與各國的需求數量。這意味著疫苗也有商品市場機制，購買數量較大的也能獲得更多折扣。

泰國訂購的首批中國科興新冠疫苗2月24日運抵曼谷，泰國總理巴育（左）、中國駐泰國大使館臨時代辦楊欣在曼谷素萬那普機場迎接疫苗。(圖／新華社)

對於一些非洲國家以極不合理的天價購入疫苗，法國總統馬克宏曾表示極為憤慨，並因此指責中間商哄抬價格的行為。日內瓦高級國際關係及發展學院專家穆恩（Suerie Moon）表示，目前根本沒有規範疫苗價格的機制，完全隨行就市，處於一種完全野蠻交易的市場狀態。在這種急缺物資的市場上，不能保證疫苗可以用公平合理的價格交易。因此，如同許多稀缺商品一樣，中低收入國家的疫苗價格反而比高收入國家更高，是相當常見的現象。當然其中也可能有一些合理的商業因素會影響價格，例如技術成熟度、供應鏈的成本，以及經銷通路的議價能力等等。

中國獲批准的新冠疫苗數量逐漸增加，疫苗對外援助與出口的國家總數已達到80個，還在持續增加中。圖為中國運往巴基斯坦的疫苗。（圖／人民日報）

至於一些發展中國家從中國獲得的疫苗，數量也很有限，畢竟短期需求量還是太大。目前中國已同意並正在出口疫苗的國家有37個，另外以援助或其他名義接受中國疫苗的國家有53個。目前已接收到中國疫苗的國家包括巴西、阿爾及利亞、玻利維亞、泰國、新加坡、蒙古、多米尼加、塞內加爾、埃及等等，這些國家的領導人都會在中國疫苗運抵的當天前往機場迎接並表達感謝，有些領導人還在媒體面前接種，以增強民眾對中國疫苗的信心。

中國援助非洲國家首批新冠疫苗運抵赤道幾內亞，赤道幾內亞副總統曼格（前右）、中國駐赤幾大使亓玫（前左）等在機場交接中國新冠疫苗。(圖／新華社）

此外，有些國家以高價搶到了少量的疫苗，也不排斥向中國購入疫苗。歐盟國家第一個批准中國疫苗的匈牙利已於24日開始接種中國國藥疫苗，該國總理先前還感嘆，中國疫苗將使他們領先歐盟，「這是很不得了的事」。匈牙利目前進口了5種疫苗，包括中國國藥55萬劑、輝瑞77.4萬劑，還有少量的阿斯利康、莫德納和俄羅斯衛星5號。據歐盟資料顯示，經過四處搶購疫苗，匈牙利每100名居民分配到的疫苗數量已高居歐盟首位。該國衛生官員也勸說民眾，不要排斥來自俄羅斯或中國的疫苗，這些疫苗都有千百萬人接種過，安全記錄上沒有什麼問題。

至於世衛組織的COVAX機制，非洲的加納已經於24日經由此機制獲得阿斯利康疫苗並開始接種，台灣據說可以在本周獲得20萬劑的阿斯利康疫苗，雖然量少得可憐，而且還傳出這種疫苗遭到歐洲醫護人拒打，瑞典與法國已暫緩接種，這批好不容易將要到手的疫苗將如何處置，恐怕當局得花點腦筋來化解醫護人員的疑慮。而號稱已經購入2000萬劑其他疫苗的說法，反正幾個月來已開過不少空頭支票，實在也不敢抱太大期望。

(中時新聞網)