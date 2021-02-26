為探究不同的蛋白質來源，對於年長女性死亡率的影響，美國愛阿華大學公共衛生學院組成的研究團隊，針對逾10.2萬名停經後的女性進行長達18年的前瞻式世代研究。結果發現，以堅果等植物性蛋白質取代紅肉、家禽、奶製品、雞蛋等動物性蛋白質，可降低總死亡率與原因別死亡率，最高甚至逾5成。

研究成果已發表於2021年2月份的《美國心臟協會期刊》。論文中指出，蛋白質為人體不可獲缺的營養素；目前針對蛋白質的攝取建議著重於每日攝取總量；但是對於不同蛋白質來源的攝取建議，現有文獻卻過於簡單且數量不足。

更具體地說，不同的蛋白質來源是否會對總死亡率與原因別死亡率產生影響？為解答此一問題，研究團隊透過美國婦女健康促進計畫，取得102,521名已停經的婦女的同意，並展開為期18年的追蹤，直到2017年2月為止。

在長達18年的追蹤期間，共25,976人死亡；其中，約6,993人死於心血管疾病、7,516人死於癌症，2,734人死於失智相關疾病。

結果發現，根據研究團隊定期的追蹤問卷顯示，平均每位女性每日蛋白質攝取量約為總飲食量的6分之1；其中，每日攝取的蛋白質量約68.6%來自於動物蛋白，如肉、蛋與奶製品。同時，以動物性蛋白質為主的女性，往往是白裔女性，且受過良好教育與經濟水平較佳。她們也更容易有吸菸、酗酒與久坐的生活模式。

這些導致以動物性蛋白質為主要蛋白質攝取來源者，罹患第二期糖尿病的風險較高，身體質量指數(BMI)往往也較高，使其成為心血管疾病的高危險群。

研究也發現，即使對蛋白質攝取進行小幅度的調整，也能產生巨大的影響。例如，將5%動物性蛋白質攝取，替換為植物性蛋白質，早死的風險就能降低14%。此外，用堅果取代雞蛋則可降低死亡風險達47%，以堅果替代紅肉與奶製品，早死的風險分別下降11%與12%。

研究團隊還發現，採取素食的年長女性若以堅果作為每日蛋白質攝取來源，因心血管疾病而死的風險降低達56%。相較之下，若參與者增加非加工肉類、蛋與奶製品的攝取，因心血管疾病而死的風險則分別上升12%、24%與11%；食用加工紅肉最多的參與者，因失智而死的風險提升20%。

從雞蛋攝取來看，大量攝取雞蛋的參與者死於心血管疾病的風險提升24%，死於癌症的風險也提升10%；不過，因失智而死的風險則降低14%。研究團隊表示，「目前仍未知為何雞蛋會提升心血管疾病與癌症致死率，仍須進一步研究。這可能與烹調方式或加入的配料有關」。

論文總結，以植物性蛋白質替換動物性蛋白質，的確能降低總死亡率、心血管疾病死亡率與失智死亡率的風險；用堅果替代紅肉、雞蛋與乳製品，則與總死亡率風險降低較有關。現有飲食指南僅著重蛋白質攝取總量，未來應調整為不同蛋白質總類對健康產生的不同影響。

不過，該研究也強調，由於研究樣本數全數為停經後的女性。因此，相關結果恐不適用於年輕男女。對於年輕男女的具體影響，仍有待進一步研究探究。

(中時新聞網)