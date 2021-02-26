該燃燒地點仍全面燃燒中，消防採取防守防守戰術。（姜霏翻攝）

大園倉儲深夜大火狂燒 3000坪廠房付之一炬（民眾提供／姜霏桃園傳真）

桃園市大園區28日凌晨發生火警，大園國小附近一處倉庫全面燃燒，從凌晨12點一路延燒至3點多仍未停息，大園消防分隊獲報後趕往現場，所幸倉庫內無人受困、亦無生命危險，目前火勢已控制住，預計天亮前會全面撲滅。

大園區中山南路的信可物流倉儲28日凌晨發生火警，疑似因藏庫內悶燒，進而導致全面燃燒，該倉庫外觀為挑高一層，燃燒面積約3000平方公尺，消防接獲民眾報案也隨即趕往現場，亦有民眾反映長達半小時在交流道附近聽到消防車的聲音，所幸無人受困、受傷，另因倉庫仍全面燃燒中，消防目前採取防守戰術。

據了解，發生火災的當下倉儲並沒有人上班，直到對面鄰居聞到臭味時，才出門找起火地點，發現中山南路上的倉儲內有濃煙不斷從鐵皮竄出，趕緊報案協助，消防抵達現場時，火勢在內悶燒，大門遲遲無法開啟，消防隊員利用電鋸將工廠的鐵皮切開，再進入火場尋找起火點，但此時火勢已從工廠後面完全燃燒。

桃園市消防局第三大隊長殷明坤表示，該倉庫為1萬平方公尺，燃燒部分只有前面3000平方公尺，內部放置了書籍、潤滑油、日用品、塑膠產品及酒類等，整個火場面積相當大，也因第一時間現場是由保全發現，內部並無住人，晚間9點工作人員皆已下班，另消防局出動了上百位的消防人員，火勢已經進入控制階段，預計在天亮前會將火勢撲滅。

(中時 )