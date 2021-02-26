桃園市大園區28日凌晨發生火警，大園國小附近一處倉庫全面燃燒，從凌晨12點一路延燒至3點多仍未停息，大園消防分隊獲報後趕往現場，所幸倉庫內無人受困、亦無生命危險，目前仍全面燃燒中，消防採防守戰術。
大園國小及中山南路附近，一處物流公司在凌晨發生火災，疑似因藏庫內悶燒，進而導致全面燃燒，該倉庫外觀為挑高一層，燃燒面積約3000坪，消防接獲民眾報案也隨即趕往現場，亦有民眾反映長達半小時在交流道附近聽到消防車的聲音，所幸無人受困，另因倉庫仍在燃燒中，消防目前採取防守戰術。
(中時 )
桃園市大園區28日凌晨發生火警，大園國小附近一處倉庫全面燃燒，從凌晨12點一路延燒至3點多仍未停息，大園消防分隊獲報後趕往現場，所幸倉庫內無人受困、亦無生命危險，目前仍全面燃燒中，消防採防守戰術。
大園國小及中山南路附近，一處物流公司在凌晨發生火災，疑似因藏庫內悶燒，進而導致全面燃燒，該倉庫外觀為挑高一層，燃燒面積約3000坪，消防接獲民眾報案也隨即趕往現場，亦有民眾反映長達半小時在交流道附近聽到消防車的聲音，所幸無人受困，另因倉庫仍在燃燒中，消防目前採取防守戰術。
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