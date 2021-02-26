小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】實價登錄2.0 爭取7月1日上路

蔡政府打炒房不鬆懈，內政部次長花敬群昨日表示，實價登錄2.0「房價揭示到門牌」修法，希望爭取政院同意在7月1日上路。另房地合一稅部分，財政部首度表態，課重稅年限趨嚴，如將持有1年課45％稅率的年限拉長至2年等，對產業衝擊頗大，會慎重評估，但法人稅率遠低於個人，引發投機套利，這部分應亡羊補牢。商總名譽理事長賴正鎰昨日示警，政府打房太過頭，小心很可能會失去政權，這是有前例可循的。

【2】擴產能 台積電籌備公司債

美股上漲，美元走弱，資金再度回流，台積電股價止穩，推升台股昨日上漲超過200點。由於正值全球晶片產能緊張，台積電計畫擴大資本支出，台積電表示，目前正在積極籌備發行公司債事宜，以支應產能擴充等相關資金需求。

【3】運價飆3成 激勵航空雙雄爆量漲停

年後航空貨運價格再度起飛，華航、長榮航宣布3月起將調高美國線運價25～40％，每公斤直逼300元，漲幅驚人，激勵雙雄股價走揚。華航昨日爆出57萬張大量，13.25元漲停做收，長榮航盤中一度亮燈，終場收在15.85元。

【4】藻礁公投連署告急 還差22萬份

為保育桃園市觀音區大潭藻礁不受中油第三天然氣接收站開發破壞，民間團體發起「藻礁公投」，但截至前天為止，距離公投二階連署所需安全門檻35萬份，目前仍有約22萬6300的差距，連署告急！

【5】國安疑慮 向華強父子來台依親被駁

香港影劇大亨向華強與藝人兒子向佐，去年申請來台依親居留，經國安局、陸委會、移民署等單位在春節後開會審理，認為兩父子有港澳居民入台許可辦法中不予許可的狀況，以國安理由駁回申請。據了解，向華強如果要繼續停留台灣，也可以再提出申請。

(中時新聞網)