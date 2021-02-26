美國國債收益率上升 美股收黑 道瓊重挫559點 05:472021/02/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國債收益率上升後，科技類股持續賣壓籠罩，美國股市今天收黑。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國債收益率上升後，科技類股持續賣壓籠罩，美國股市今天收黑。 道瓊工業指數下跌559.85點或1.75%，以31402.01點作收。 標準普爾指數下挫96.09點或2.45%，收3829.34點。 科技股那斯達克指數挫跌478.54點或3.52%，收13119.43點。（譯者：陳正健）1100226 通膨擔憂止息美股回穩 台股股漲叫好 美股道瓊指數再創歷史新高 台股早盤大漲逾200點 (中央社) #指數 #美國 #國債 #收益率 #那斯達克指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯雙漲 新台幣收28.256元 創逾23年半新高 16:332021/02/25 財經 中信中國高股息ETF交投熱 主打穩健收益 16:522021/02/25 財經 股價指數期貨贏家專欄－美股漲多回檔 留意波動加大 04:102021/02/25 證券．權證 《港股》美股強勢反攻 恆指重返3萬點 10:342021/02/25 財經 美國1月新屋銷售月增4.3％優於預期 09:152021/02/25 財經 名嘴喊賣台積 研究看好基本面 04:102021/02/25 財經焦點 熱門股－鳳凰 乖離率大介入宜慎 04:102021/02/25 證券．權證 美經濟復甦加溫 美股熱身 04:102021/02/25 投資理財 《日股》美FED：無通膨疑慮 日經站回3萬 11:422021/02/25 財經 滬指半日漲1.1％ 深成指漲0.8％ 12:572021/02/25 財經 大立光長黑摜破5日線 千金股失色 12:012021/02/25 財經 國際熱門新聞 美國國債收益率上升 美股收黑 道瓊重挫559點 - 國際 - 中央社 美眾院外委會通過法案 阻陸靠2022冬奧洗白形象 - 國際 - 中央社 調整肉類攝取 美發現降低年長女性死亡率逾5成的飲食法 - 國際 緬甸傭被虐9月暴瘦至24公斤喪命 女僱主天天毒打兇殘行徑曝光 - 國際 蜜糖陷阱 緬甸擬重啟密松水壩以爭取北京外交支持 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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