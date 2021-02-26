美國國債收益率上升後，科技類股持續賣壓籠罩，美國股市今天收黑。

道瓊工業指數下跌559.85點或1.75%，以31402.01點作收。

標準普爾指數下挫96.09點或2.45%，收3829.34點。

科技股那斯達克指數挫跌478.54點或3.52%，收13119.43點。（譯者：陳正健）1100226

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(中央社)

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