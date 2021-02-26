散戶大軍重新集結抱團，GameStop股價繼周三大漲1倍後，周四開盤繼續狂飆，漲幅一度多達85％，引發紐約證交所2度熔斷暫停交易。
GameStop周四漲勢仍銳不可擋，一開盤狂飆逾80％破160美元價位，交易才幾分鐘就觸發第一次熔斷，第二次熔斷前跌至129美元。美東時間上午10時左右再度恢復交易，之後徘徊在143美元附近，漲幅超過50％。
GameStop大漲也帶旺其他被Reddit論壇群組「華爾街賭注」（WallStreetBets）點名的「迷因股」，戲院營運商AMC Entertainment勁漲12.5％，耳機製造商Koss Corp暴漲近61％。
分析師對GameStop這最新一波漲勢感到困惑，部分分析師認為與1月散戶和對沖基金大戶對作的軋空熱無關。但金融分析公司Ortex數據顯示，周三做空GameStop的空方投資人，估計虧損8.18億美元。
(工商 )
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