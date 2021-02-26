在全球海運「一櫃難求」之際，日前位於台南市永康工業區的「志鋼金屬」（志鋼），剛出完4個貨櫃。起因於全美確診新冠人數突破2500萬例，民眾不敢內用餐點，美國麥當勞「得來速」從1個點餐窗口，擴增到5、6個窗口，急需點餐機、連線到製作端的機台。志鋼才忙完一波，又著手為美國星巴克的點餐機打樣。

美國麥當勞「得來速」的點餐機及後台設備，多由志鋼生產。（示意圖）（圖／麥當勞提供）

台灣有4000家板金業者，營業額多半在億元以下，但1995年成立的志鋼，卻能做到年營收近7億元、外銷占一半，連台積電、台達電、群創、友達等大廠都找上門，在台灣不鏽鋼面板玻璃載具市場占比超過5成，可說是板金業的「隱型冠軍」。

台灣金屬創意館內有專人進行導覽，讓學生對板金製作有初步的認識。（圖／郭治華提供）

跟著志鋼總經理、「台灣金屬創意館」董事長郭治華的腳步，本刊記者走進志鋼台南總部，入口處有一尊二層樓高的「變形金剛」迎客，一樓是全台唯一的板金觀光工廠台灣金屬創意館，也是台灣高職板金科學生朝聖之地，工廠裡裡外外散布著金屬製成的造景及趣味小物，儼然是座文創園區，毫無板金工廠給人的「黑手」印象。

台灣金屬創意館內有專人進行導覽，讓學生對板金製作有初步的認識。（圖／郭治華提供）

郭治華邊走邊解釋，「板金」即是金屬薄板（通常0.6公分以內），經過剪切、彎曲、成型、銲接、組立及塗裝等加工。「大家以為工廠都髒亂又悶熱，但我們有中央空調，而且垃圾不落地，非常乾淨！」

去除大家對工廠總是又髒又亂的印象，志鋼的廠房不但有空調且要求整潔乾淨，給客戶跟參觀者好觀感。（圖／宋岱融攝）

「從一開始租廠房，到現在擁有3間廠房，志鋼不見得是板金業第一名，但在精密度和多元性上，我們獨佔鰲頭！」郭治華話還沒說完，一旁要價2000萬元的全自動機械手臂，已依照設計圖在3分鐘內製作出一台迷你飛機，充滿童趣。

經過機械手臂（圖）的剪切、彎曲，不到3分鐘就做出一架迷你飛機。（圖／宋岱融攝）

經過機械手臂的剪切、彎曲，不到3分鐘就做出一架迷你飛機（圖）。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)