以「志在鋼鐵」為名而成立的志鋼金屬，在新冠肺炎的災情下，替美國麥當勞生產「得來速」的點餐機和連線機台，整整4個貨櫃。有趣的是，志鋼金屬由總經理郭治華與3名台南高工板金科同窗，以及2位好友共同創辦。從建材板金做到科技板金的他說：「我們志在鋼鐵，所有決策一定要經過全員同意。」6人齊心，讓公司如今營收突破7億元，朝上市櫃大步邁進。

但在創業的前幾年，志鋼曾遇到客戶跳票、貨款遲延，甚至被倒帳7、800萬元，郭治華等人決定不再有單就接，且只選大廠，對於現金付款的廠商，給予折扣優惠來爭取訂單。

2008年金融海嘯襲來，讓志鋼經營陷入困境，「廠商轉向大陸購買比較划算，一下子訂單都沒了，只要製造量超過500片以上，我們的價格就沒有優勢。」郭治華一籌莫展之際，沒想到竟有貴客上門。

在不鏽鋼面板玻璃載具領域市占率超過五成的志鋼，囊括日韓及台灣大廠客戶。（圖／郭治華提供）

「當年，台積電到南部科學園區（南科）駐廠，尋找路程15分鐘內的供應商，主動請志鋼製造員工的置物櫃。」郭治華笑著說：「台積電要將置物櫃依部門區分顏色，需要鏡面、不易沾灰塵的不鏽鋼材質，市面上買不到，就委託我們生產。」

這筆生意挑戰很大，因為志鋼要從原本較低階、不到百萬元的機具，一步跨入較高階、超過上千萬元的設備和技術，等於「被迫轉型」；對此，6名創辦人都同意轉型，志鋼與台積電一路合作，從置物櫃做到衣架、垃圾桶，甚至是用於晶圓代工的機電板金。郭治華透露，「股東們討論事情時，一定要全票通過，才能著手施行。」

台積電讓志鋼士氣大振，化被動為主動，全力打入科技圈，2009年開始參加電子展與機械展，只要廠商來南科設廠，便主動出擊，詢問有無需求，因此接到台達電、群創、友達的訂單，切入不鏽鋼面板玻璃載具產品，就連日本、韓國面板大廠也成為客戶。

每位工程師各司其職，同時開三個廠生產上百位客戶的訂單。（圖／宋岱融攝）

「台灣生產的玻璃面板，都得送到大陸去切割，需要承載面板的不鏽鋼載具，大廠都找我們做，才讓市占率飆高。因為早期載具專利都在日本廠商手裡，除了設計和製造，還要幫客戶研究迴避設計（避免侵權）、申請發明專利；而且載具偶爾會被工具機撞壞，加上維修費用，一筆訂單可以賺兩次。」郭治華說。

每位工程師各司其職，同時開三個廠生產上百位客戶的訂單。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)