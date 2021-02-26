位於台南的志鋼金屬，2020年受惠於新冠肺炎的疫情，光是麥當勞的點餐機及連線到製作端的機台就出了4個貨櫃，而承載面板的不鏽鋼載具，更是市占率突破5成、連日、韓大廠都找上門，為了讓大眾更了解板金這個產業，還特地成立了觀光工廠，讓民眾了解板金在生活上的應用，還能DIY自己動手作，感受金屬技藝的纖細及精密。

除了國內台積電、台達電、群創、友達等客戶之外，志鋼金屬也努力參展，想要擴展外貿訂單。為了打國際盃，郭治華從兩方面著手，「有國際證照才能讓客戶放心，所以我們陸續通過ISO9001、14000及13485認證。另外志鋼沒有『作業員』，公司員工平均年齡28歲，一進來就是『工程師』，採分級制度，取得證照就加薪升等；還與崑山科技大學合作ＭＢＡ在職專班，讓主管進修，並定期舉辦讀書會和小學堂，大家一起精進。」

郭治華希望員工提升價值，除了鼓勵考證照，也舉辦讀書會讓大家分享心得。（圖／郭治華提供）

郭治華不僅就讀成功大學高階管理碩士班ＥＭＢＡ，更拿下東方設計大學文化創意設計博士學位；就連288位志鋼員工，也有超過半數取得「金屬成形」證照，比例高居台灣板金廠之冠。

志鋼代工生產美國拉斯維加斯的吃角子老虎機，平均每3年更換一批機台，就有新訂單應運而生。（圖／123RF）

如今，志鋼除了機電板金，還陸續拿到醫療板金（病床、臍帶血保存桶）、遊樂板金（遊戲機外殼）訂單，不只做金屬加工，還提供印刷、塗裝、組立及配電等「一次購足服務」（One Stop Shopping）。三個廠房同時生產數百位客戶的貨品，靠著製程數位化控管，電腦一查就知道進度。郭治華也笑著分享遊樂板金的小故事：「美國公司找上門來，要我們幫忙生產拉斯維加斯吃角子老虎機的金屬外殼，後來我才知道，吃角子老虎機平均每3年換一次機台，舊的就淘汰到澳門，澳門的再淘汰到東南亞，生意源源不絕。」

台南新市車站的白蓮霧裝置藝術由志鋼製作，夜晚更能看出金屬細緻的質感。（圖／郭治華提供）

「2020年疫情讓外銷少了10％，營業額近7億元，比前年少5％，但毛利還是有提升。」郭治華無奈之下，只好辭退近50名臨時工，改由正職員工加班來應付，但他語帶自信地說：「數位化和機器人化的腳步不會停，公司也計劃上市櫃，希望事業更加長久！」

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(中時新聞網)