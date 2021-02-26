立法院新會期今開議，行政院長蘇貞昌將就疫苗採購、百億養豬產業基金等相關事項進行專案報告與備詢。國民黨團總召費鴻泰日前表示，不會杯葛，但請蘇貞昌清楚說明政策內容；民進黨團書記長羅致政則表示，盼理性詢答。

立法院長游錫堃18日召集朝野黨團協商，確定26日為新會期開議日。外界預料，近期包括疫苗問題，萊豬爭議，甚至是近日引爆的藻礁公投話題，都可能是攻防重點。

而據了解，有關蘇貞昌到立法院進行疫苗採購專案報告，書面報告內容還好，真正精彩的是疫苗採購的談判過程，但日前黨內立委餐敘時，面對立委詢問，蘇揆就是不說。

先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾表示，台灣整體預計購買的疫苗量約落在3000萬劑至4500萬劑，目前已透過國際間管道買到1981萬劑，加上國內兩家疫苗廠各有1000萬劑，BNT若談成再增500萬劑，大概最多就是4500萬劑。據悉，蘇揆專案報告也將提及疫苗採購數量，最多就是4500萬劑。不過，行政院昨晚拒絕證實外傳的任何報告內容。

(中時新聞網)