學測成績24日公布，考生可在3月23和24日報名「大學個人申請入學」。一名網友分享，兩個高中生分別就讀於某私立高中和台南一中，很湊巧地是兩人都想讀藥學系，南一中的學生更說出想要「選系不選校」的打算，引起網友熱議，不少人表示，其實藥學真的很夯，考到牌照後，自己開藥房，薪水可能會贏過電機系。

一名網友昨在PTT上發文表示，朋友在過年期間碰到2位剛考完學測的高中生，一位就讀一般私立高中、成績普普；另一位則念台南第一學府、成績中上，但非常巧的是，兩人的志願竟然都是藥學系。

該網友透露，在台南第一學府、台南一中念書的男同學，成績明明也不錯，但竟然為了念藥學系，萌生「選系不選校」的念頭，甚至還說，如果可以念藥學系的話，去嘉南藥理大學也可以，讓他相當驚訝，也好奇詢問大家，還是其實嘉藥的藥學系很不錯？

許多網友見狀表示「藥學系」一直都很夯。「有藥學系的學校較少，因此畢業後出路好找」、「我有同學電機系畢業去重考藥學系，比起電機系那種爆肝又傷腦的工作，藥學系好多了」、「自己開藥房，薪水應該能贏過電機系」、「藥師混再差 ，都還可以去美妝店工作」、「薪資不錯啊！」

不少網友指出，藥學系的重點是畢業後可以考到牌照，因此在哪間學校讀書根本沒差，畢竟如果你念私立大學畢業能考到藥師牌照，那就直皆贏過台大考不到牌照的藥學系學生。「反正藥學系讀哪，最後都要考到照」、「大概十年前分數開始爆衝，能考到照讀哪間都沒差」、「藥學系只要考上藥師牌就好了」。

(中時新聞網)