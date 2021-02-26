金管會公布「以房養老」貸款業務最新辦理概況，截至2020年底累計核貸件數共4842件、核貸額度約276億元，分別成長18.7％及21.1％，較前年均成長逾3成趨緩。其中，北北基地區仍為主要申請區域，女性較男性更能接受「以房養老」貸款趨勢亦不變。

高齡化、少子化趨勢逐漸衍生各項老年經濟安全議題，金融需求隨之產生變化。金管會對此鼓勵金融機構開發提供符合年長者需求的金融商品及服務，其中俗稱「以房養老」的商業型不動產逆向抵押貸款業務，可成為年長者生活經濟保障的補充性措施之一。

金管會統計，「以房養老」代管業務自2015年11月迄今已有14家銀行開辦，除了一般貸款方案外，亦有結合信託及保險商品者。截至去年底核貸件數4842件，較前年底4080件成長18.7％，核貸額度約276億元，較前年底228億元成長21.1％。

其中，合庫銀以核貸1924件、114.01億元稱冠，土銀以1507件、75.07億元居次，華銀以核貸818件、40.41億元位居第3。第4名為一銀核貸262件、21.01億元，臺企銀則以核貸225件、15.76億元位居第5，前5大均為泛公股行庫，且核貸額度占比高達96.5％。

進一步分析顯示，「以房養老」業務平均承作年限為18.44年，申請客戶以女性居多，約占核貸件數55.49％。分布區域仍以北北基為主，共核貸2499件、193.75億元，平均每件775.32萬元。其次為中彰投核貸695件、核貸26.77億元，平均每件385.19萬元。

桃竹苗核貸548件、21.6億元，平均每件394.29萬元。高屏核貸512件、16.22億元平均每件316.83萬元。雲嘉南核貸383件、9.98億元，平均每件260.61萬元。宜花東核貸187件、7.08億元，平均每件379.08萬元。外島核貸18件、3249萬元，平均每件18.05萬元。

(時報資訊)