嘉義市的蘭潭水庫風景優美，雖然知名度不高，卻是當地人踏青、約會好去處，其中「蘭潭泛月」更是有名的嘉義八景之一。不過，這樣一個景色優美的清幽之地，卻不時傳出輕生案件和溺水意外，甚至曾有一名家庭主婦疑遭婆家人長期霸凌，絕望之下帶著2名孩子在潭邊自焚，最後3人都成為焦屍，轟動一時。

據了解，蘭潭舊名「紅毛埤」，距嘉義市區約3公里，外觀呈元寶狀，東西長約1公里，南北寬約2公里，佔地約2平方公里。相傳荷蘭治台時期，洋人築堰為埤，截入八掌溪溪水，用以灌溉今王田里一帶的田園，故稱「蘭潭」，在清代逐漸荒廢，直到日據末期才重建壩堤，至今仍是嘉義市民重要的民生用水來源。

蘭潭長年以來一直是當地人運動、郊遊的第一首選，卻也是全台自殺率最高的水庫之一。根據消防局統計，光是2000至2007年，蘭潭就發生47起輕生或溺水事件，造成42人成為潭底亡魂。不僅如此，該處也曾發生2起自焚案件，其中又以1998年的母子輕生案最令人印象深刻，悲劇共造成3人死亡，引發社會譁然。

蘭潭景色優美，卻意外頻傳。（圖／宋岱融攝）

時間回溯到23年前，2名遊客深夜前往蘭潭夜遊，正聚精會神在湖畔看人釣魚時，卻聽見不遠處隱約傳來孩子哭聲，孰料定睛一看，竟赫見一團熊熊燃燒的火光，且烈焰中有著明顯人形正揮動手腳，嚇得趕緊報案。不幸的是，警消獲報趕抵現場時，現場已留下3具焦屍，死者分別是1名吳姓女子及2名兒童。

警方調查現場，在附近尋獲1輛機車，車上掛著2小1大共3頂安全帽與書包，隨後也在自焚現場找到打火機和黑色皮包，內部裝有小孩衣物、財務與身分證等相關證件，研判是輕生案件。奇怪的是，吳婦自焚處距水潭不過幾步之遙，她卻選擇用極其痛苦的方式結束生命，求死意志甚堅，讓警方懷疑另有隱情。

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(中時新聞網)