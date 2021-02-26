嘉義市知名景點蘭潭23年前發生驚悚自焚案件，母子3人當場燒成焦屍，引發社會譁然。警方根據遺留在現場的個人物品，查出死者就住在嘉義市區，隨即通知家屬前來指認；女子丈夫接獲噩耗趕來，見孩子已成焦黑遺體，當場失聲痛哭，誰知下一秒他卻對著亡妻遺體大罵三字經，甚至出手毆屍，讓在場警消看傻眼。

據了解，死亡的吳姓女子是全職家庭主婦，丈夫林男則從事相框加工，夫妻倆平時和公婆同住，家境小康，生活還算和樂；事發當天上午，吳女一如往常帶著6歲和4歲的小兄妹到幼兒園上學，並於下午出門接孩子下課，誰知她卻沒有帶小孩回家，而是來到蘭潭環湖公路旁的一處石桌，淋上汽油後引火自焚。

案發後，死者家屬前往現場認屍，林男看見孩子成為冰冷遺體，當場崩潰大哭，隨後將小兄妹輕輕抱起放在石桌上，哀慟地說「不可以讓你們放在地上被蟲咬」，讓現場為之動容；沒想到，林男安置好孩子遺骸後，突然轉頭對著已燒到碳化的亡妻大罵三字經，甚至激動地對著屍體拳打腳踢，嚇得警方趕緊衝上前制止。

母子自焚案引起婦權團體關注。

當時報導指出，林家為三代同堂，老父親性格乖僻，常為小事與鄰居起爭執，不僅和兒子相處不睦，對媳婦亦動輒辱罵三字經。吳女家人則透露，林男過去曾有一段婚姻，前妻就是被打跑的，且吳女每次回娘家時，男方一定會跟著出現，不讓她有太多機會和家人私下談話，懷疑死者長期遭對方監控與家暴。

經過調查，檢警認為吳婦不堪生活壓力，無處宣洩下才帶著孩子走上絕路，最後以自殺結案。另一方面，林男毆打屍體的行為引起公憤，遭女權團體按鈴舉發，被判處有期徒刑6月，緩刑2年。此外，這起案件也引發外界對婦女權益的重視，掀起一波婦女投書報刊熱潮，內容均為講述自身遭受家暴的經歷。

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(中時新聞網)