攝護腺特異性抗原（PSA）經常用於檢查攝護腺癌，書田診所泌尿科主任醫師周固提醒，當攝護腺受到擠壓、刺激、受傷等外力，都可能讓PSA數值上升，讓很多民眾健檢時嚇一跳，進一步檢查卻沒有發現癌症跡象，追問才知道在抽血前1周內可能有性行為或騎腳踏車，周固提醒檢查PSA前應減少「刺激」攝護腺。

1名66歲林先生，100年至108年抽血檢驗PSA數值都在4～6ng/ml間，正常值在4以下，攝護腺超音波檢查偶爾有黑影，但大多數是正常，肛門指診也正常，去（109）年PSA為7.12ng/ml較以往高，幸好攝護腺切片未發現異常；另1位59歲陳先生檢查PSA竟然271.33ng/ml，進一步指診切片確診攝護腺癌。

周固表示，PSA經常是檢查攝護腺癌指標，正常狀態4ng/ml以下，在4～10ng/ml時，有25%有攝護腺癌，大於10ng/ml有50%有攝護腺癌，但影響PSA數值上升因素很多，包含細胞量增加、破損、發炎、擠壓、發炎等，如果在檢查前1周至2周前曾經有性行為，或是騎腳踏車運動等，都可能讓PSA數值上升。

周固強調，首先必須提醒民眾，計畫接受PSA檢查前，應該就要避免會陰部摩擦與性行為等才能檢驗出身體真正狀態，如果發現PSA數值高出正常，也不要緊張，醫生會使用指診、超音波、切片等手段，確定攝護腺是否發生癌症，千萬不要鴕鳥心態放任不管，當疾病發展至晚期才發現，也就提高治療難度。

周固也說，檢查PSA前要注意不要有性行為或騎腳踏車外，當發現數值偏高也不要太緊張，積極接受後續檢查，才能確定是不是真的罹患癌症，最怕是發現數值異常卻不持續檢查，錯失早期治療癌症機會，及早治療可以在攝護腺包膜內請除癌細胞，5年存活率接近100 %，但若轉移擴散則5年存活率降至30%。

周固提醒，近年來民眾健康意識上升，許多人都有定期健檢的習慣，當檢查發現PSA升高時應找泌尿科醫師進行相關檢查，確認是否有異，一切正常建議仍須積極定期追蹤。倘有攝護腺癌家族史者，當PSA大於2.5ng/ml就應特別注意並追蹤變化。

(中時新聞網)