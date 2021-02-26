西元1981年出生的七年級生，今年將邁入40歲！一名網友發文表示，七年級生經歷了教改白老鼠、薪資凍漲、房價起飛等多種競爭壓力，是時候該拿出成績單證明自己了，他好奇有七年級生存款還沒破百萬的嗎？引起網友熱烈討論，不少人淚吐，「自從買房就沒了」。

一名網友日前於PTT八卦板發文指出，今年七年九班的末班車也終將滿30歲了，七年級生作為整個世代的分水嶺，經歷廣設大學導致學歷貶值、教改白老鼠、薪資凍漲、房價起飛等，競爭壓力最大，卻一直被批評是草莓族，是拿出成績單證明自己的時候了，「有七年級生存款還沒破百萬的嗎？」

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「存款真的沒破百萬，錢都在房地產跟股票裡」、「自從買房後，存款就沒了」、「我有百萬存款，但仍在揹房貸」、「沒揹房貸、車貸就不錯了，破百只有富二代做得到」、「貸款破百萬的算嗎？」、「總資產破百萬，但存款沒有」、「嗆我嗆夠了沒」。

留言中一名同為七年級生的網友感嘆，就算每天省吃儉用，還是存不了多少錢，碰到物資飆漲再加上無法開源，就連自己開伙都不見得比外食便宜，就算現在存款有百萬，仍是「魯蛇」，除非是每年都能賺百萬，不然身上的百萬很快就沒了，「真的很辛苦」。另一名網友透露自己是七年級首段班，雖然有百萬，但生活上仍有許多顧慮，包括不敢交女友、結婚，深怕養不起。

(中時新聞網)