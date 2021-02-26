工業電腦廠融程電(3416)董事會通過2020年合併財報，第四季稅後淨利0.69億元、創同期新高，每股盈餘（EPS）0.97元，表現持穩高檔。累計全年稅後淨利2.56億元、改寫歷史次高，每股盈餘3.55元，亦創近6年高點。

融程電董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4元，其中以盈餘配發3元、以資本公積配發1元，超額配發股利。以25日收盤價78.4元計算，現金殖利率達5.1％。公司將於5月28日召開股東常會。

融程電去年第四季合併營收創5.68億元新高，季增2.24％、年增達39.87％。惟受新台幣強升影響，毛利率、營益率「雙降」至32.31％、14.84％，分創近8年及近9季低點。不過，稅後淨利0.69億元，季減8.17％、年增達28.21％，創同期新高，每股盈餘0.97元。

累計融程電去年合併營收創18.45億元新高、年增10.8％，毛利率34.94％、營益率15.78％，低於前年36.93％、16.33％。受惠營收規模擴大、業外收益小增，稅後淨利2.56億元、年增6.16％，改寫歷史次高，每股盈餘3.55元，亦創近6年高點。

融程電奪得歐系客戶車檢平板及美系倉儲平板專案大單，隨著出貨動能逐步放量，帶動下半年營收持續增溫，第三季、第四季營收連2季改寫新高，使全年營收達到成長達雙位數百分比目標、獲利亦同步成長，惟去年少數營運維持成長的工業電腦廠。

融程電2021年1月自結合併營收1.96億元，月增8.9％、年增達93.7％，改寫同期新高、歷史第三高。展望後市，由於歐美客戶專案訂單全年將持續出貨，加上其他既有客戶需求同步回溫，公司對今年營運審慎樂觀。

(時報資訊)