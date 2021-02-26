金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖然新台幣升破28.5元，使壽險業2021年1月出現276億元淨匯損，但金額較去年12月減少，配合積極實現投資收益挹注，使壽險業1月稅前獲利達613億元、年增達1.63倍，改寫歷史新高。

金管會統計，新台幣兌美元匯率1月升值0.3％，使壽險業出現376億元匯損，在避險收益162億元回沖、扣除換匯成本145億元後，出現17億元避險效益，加計收回外匯價格變動準備金回沖83億元後，合計1月淨匯損276億元，較去年12月減少89億元。

由於台股1月持穩高檔，壽險業積極實現投資利得，使壽險業1月稅前獲利達613億元、年增達1.63倍，改寫歷史新高。產險業1月稅前獲利21億元、年增達31.3％。合計保險業1月稅前獲利達634億元、年增達近1.55倍。

壽險業截至1月底淨值2.44兆元，月減3.11％、仍年增達22.8％，產險業淨值1443億元，月減0.21％、仍年增6.6％。合計保險業淨值2.58兆元，較去年底2.66兆元新高減少2.95％、仍較去年同期2.12兆元成長達21.8％。

(時報資訊)