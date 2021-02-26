聖暉(5536)公布去年第4季財報及年報，第4季合併營收37.2億元，年增12.34％，稅後淨利歸屬母公司業主2.7億元，年增44.97％，每股稅後盈餘5.05元。總計全年合併營收為139.8億元，創歷年次高，年成長10.27％，2020年雖有肺炎疫情干擾，受到原物料及人事費用增加以及美元貶值因素，稅後淨利歸屬母公司業主為9.7億元，年減6.37％，每股稅後盈餘17.90元。

聖暉2020年第4季台灣、其他(含東南亞)地區營收年成長27.52％、17.79％，占整體營收比重分別為42.94％、6.64％，此外，集團持續採取多區域、多產業、多工種接單策略布局，第四季整體毛利率、營業利益率為20.52％及14.10％。

董事會決議2020年擬配發每股12元現金股利，股利配發率67％，以昨日收盤價格202元計算，現金殖利率5.94％。

聖暉旗下持股86.66％的聖暉系統集團集成股份有限公司規劃今年遞件申請上市，昨日董事會討論並通過相關承諾事項，上市申請有助於拓展大陸業務，吸引並激勵當地優秀專業人才，持續強化競爭優勢。

(時報資訊)