網家(8044)營收規模持續擴大，2020年合併營收達438.7億元，年成長12.8％，創歷年新高，其中，合併稅後淨利2.21億元，年成長55.9％，歸屬於母公司業主稅後淨利2.53億元，基本每股盈餘2.16元。

受到新冠肺炎疫情的影響，民眾消費型態產生巨大轉變，消費行為大量自實體通路轉移至線上，促進宅經濟崛起，網家旗下PChome 24h購物的醫療防護、娛樂電玩、居家料理、居家辦公、掃除家電等商品銷售成績亮眼。

此外，PChome 24h購物積極經營銷售客層，已成功累積逾1,200萬會員，更加速拓展年輕女性市場，女性消費者超過6成，已超越男性，且主力客群趨於年輕化，逾60％的消費者年齡為25歲～44歲，有助帶來高強度業績能量。為協助實體店面數位轉型，旗下商店街市已帶動超過12萬店家進駐，穩居全台最多中小企業開店平台。

面對世界各國邊境封鎖的情境，網家持續滿足消費者對海外商品採購需求，其中PChome SEA推出東南亞泰、越、新、馬、印五國一站式跨境電商服務，東南亞地區購買華人商品更輕鬆容易；PChome 比比昂以海外商品代購代標服務，提供日本直送台灣每公斤空運費台幣100元的低價收費，帶動買氣成長。

網家強化整合資源運用，合併旗下支付服務效果逐步顯現，未來將以Pi拍錢包為發展重心，積極串聯、打通集團各服務，透過P幣頻繁使用及流通，加速發展綜效。Pi拍錢包深耕會員經濟，擴大消費場景，目前已超過18萬個店點，會員數突破100萬，持續拓展支付與網路金融科技服務的經濟規模。

今年以集團作戰模式升級競爭力，重點深化集團線上及線下資源加速整合，並以P幣為核心，透過點數回饋和會員忠誠計畫提高會員黏著度，發展 ONE PChome網路生態圈以利持續擴大，並朝向電子商務、網路金融、線上旅遊、跨境電商等全領域發展，提供完善服務體系。

(時報資訊)