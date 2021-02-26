去年12月24日萊豬表決，民進黨立委余天被抓包低頭玩麻將手遊。（圖／翻攝自羅友志YouTube）

新北市市長侯友宜屢次勇奪各大民調第一名，堪稱新一代人氣王，外界普遍看好其連任，也關注民進黨究竟要派出誰對戰。民進黨秘書長林錫耀日前表示，民進黨並不擔心這個問題，因為自家新北市共有9位立委，表現都很優秀可謂「人才濟濟」。其中，新北市三重區立委余天也名列其中，引發網友熱烈討論。

《TVBS新聞台》25日報導指出，林錫耀日前民進黨黨部交接時，被問到「要派出誰來對戰侯友宜？」林樂觀回應，其實民進黨並不擔心這個問題，因為民進黨在新北市共有9位立委，表現都很優秀、人才濟濟，黨內最後一定會推出一位最佳的人選。

這9位立委，包括行政院院長蘇貞昌之女蘇巧慧、身兼民進黨國際事務部主任的羅致政、萊豬議題與民進黨唱反調的林淑芬與江永昌、歌手轉戰政壇的「寶島歌王」余天、曾任法官的吳秉叡、蘇貞昌助理出身的蘇系愛將張宏陸、新北市第十選舉區（土城區、三峽區）高票當選的吳琪銘、28歲即入國會擁大批年輕粉絲的「史上最年輕立委」賴品妤。

蘇巧慧接受《TVBS新聞台》訪問，提到是否參選新北市長問題時，立刻拿出羅致政來擋槍，稱自己是支持羅的；羅則相當尷尬，連忙否認稱「還沒有！還沒有！」看到曾挨批「0質詢」，多次被公督盟列入「待觀察」名單。此外，在萊豬表決之際被抓包在玩麻將手遊的余天，也被點名參選新北市長，網友紛紛回應：「派出余天最好」、「侯友宜不用出來跑也贏」、「余天勒笑死人了」、「這款立委也能選市長？」「術業有專攻，還是專心去當歌手好了」、「派出一個替死鬼」、「沒人敢戰侯友宜」。

(中時新聞網)