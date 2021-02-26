小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(26)日財經重點。

【1】海運美西線 長約價漲逾倍

國內超大型攬貨業者指出，韓國三星與船公司簽屬的美國線新年度長約，傳出美西每大箱（40呎櫃）運價是3,000美元、美東4,000美元、芝加哥5,000美元，比去年合約價分別高出逾倍及7成。以今年運費水平，加上去年是第四季才開始全航線高運價，業界估船公司今年獲利有機會翻倍。

【2】原物料行情大噴發 石化庫存拉警報 五大泛用樹脂攀新高價

歐美石化供給意外促使中東貨源轉移，導致亞洲、大陸石化市場進口貨源持續緊縮，庫存水位偏低，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情全面強勢噴出，其中，ABS一舉改寫歷史新高紀錄，其餘產品價格也創近十年新高。

【3】台幣爆量 登23年半新高

股市多頭帶動下，新台幣升勢續強，25日盤中最高來到27.772元，尾盤央行進場調節，但放手28.3元關卡，新台幣終場升值5分，收在28.256元的逾23年半新高，總成交量放大至20.965億美元的逾一個半月最大量。

【4】攻車電 台達電、光寶啟動併購

攻車用電子，台達電、光寶科啟動併購，台達電執行長鄭平表示，希望透過取得少數股權的方式，投資電動車供應鏈裡頭願意與台達電一起成長的夥伴，台達電董事長海英俊也指出，電動車今年營收可望年增雙位數百分比。

【5】澳媒體議價法過關 將掀立法風潮

澳洲國會25日通過《新聞媒體及數位平台強制議價法規》，成為全球第一個規定谷歌、臉書等網路巨擘向當地新聞媒體付費取得連結，並由政府指派仲裁人決定最終價格的國家，可望吸引其他國家跟進立法。

(中時新聞網)