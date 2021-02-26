在新任陸委會主委邱太三拋出恢復兩岸對話的重要訊號後，大陸國台辦發言人馬曉光日前以「東風」和「雨露」做比喻，呼籲民進黨政府「解鈴還需繫鈴人」。對此，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山觀察，兩岸氣氛目前感覺不錯，雙方沒有惡言，各自表述。邱太三現應重述總統蔡英文在2016年就職演說所強調的「中華民國憲法」以及兩岸人民關係條例來做為回應。

對於邱太三提及兩岸重啟對話，馬曉光24日表示，造成當前兩岸關係複雜嚴峻、緊張對抗局面的原因眾所周知，「解鈴還需繫鈴人」，期待春天就要拿出播種春天的務實態度和實際行動來。馬曉光強調，兩岸關係曾經有過「春暖花開」，春暖需要有東風，花開需要有雨露，東風、雨露就是「九二共識」，如果台灣有這樣的期待，願意順從兩岸同胞的意願，那就回到堅持「九二共識」的共同政治基礎上來。

針對兩岸近日的隔空喊話，趙春山25日接受港媒《中評網》採訪時表示，馬曉光這次回應的講話用字算是溫和，只是再一次說明過去的立場，就他觀察邱太三的談話以及馬曉光的回應「，兩岸氣氛目前感覺不錯，雙方沒有惡言，各自表述」。

趙春山認為，兩岸目前僵局卡在九二共識，但這個解套不難，馬曉光的回應中不再強調一中，反而提到「九二共識意涵，這是歷史事實」，這和蔡英文在2016年就職演說中講過的「這是歷史事實」不謀而合。蔡當時就以「中華民國憲法」表述「一中」概念，和「兩岸人民關係條例」就是「兩區」來談九二精神的意涵。現在蔡英文要有解套，可透過邱太三回應，重述其2016年的就職演說內容。

(中時新聞網)