大陸央視新聞用戶端26日報導，中國國務委員兼外長王毅2月25日，同印度外長蘇傑生通電話，雙方同意建立溝通熱線，及時交換意見。王毅表示，去年中印邊境事態的是非曲直十分清楚，既往教訓值得深刻汲取。近期，印度對華政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符合雙方利益。過去幾十年經驗反復表明，突出分歧無助於問題的解決，還會侵蝕互信的基礎。

王毅說，近期中印一線部隊在班公湖地區完成脫離接觸，現地局勢明顯緩解。雙方務必珍惜當前來之不易的局面，共同鞏固既有成果，保持磋商勢頭，進一步緩和事態，完善邊境管控機制，推進邊界談判進程，不斷積累增進互信，實現邊境地區和平安寧。

王毅表示，中印同為文明古國和主要新興經濟體，同處發展振興關鍵歷史階段，應彼此成就，相互照亮。兩國關係持續走低，對雙方都是不必要的消耗和損失。要堅持兩國領導人達成的戰略共識，堅定走相鄰大國互信合作的正路，不走懷疑猜忌的歪路，更不走消極倒退的回頭路。

要妥處邊界問題，避免雙邊關係因此陷入負面循環。邊界爭議是客觀現實，應予足夠重視和認真對待，但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置。

要堅持兩大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制，合作發展而不是互壘高牆。雙方可以從易到難，循序漸進，為進一步改善兩國關係、推進務實合作積累條件。

蘇傑生表示，日前兩軍在班公湖地區脫離接觸，是雙方認真落實兩國外長莫斯科共識的重要成果，印方希同中方加強對話協商，盡快實現其他地區全面脫離接觸，推動兩國邊境局勢持續降溫，維護邊境地區和平安寧。印方願從兩國關係長遠發展和整體大局出發，落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係盡早重回正軌。

(中時 )