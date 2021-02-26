遠傳(4904)在5G的帶動下，高達95%的5G用戶申辦999以上資費，續約用戶資費平均提升超過15%，挹注ARPU成長，去年每股賺2.56元，針對今年財測，遠傳預估每股盈餘為2.57元。

遠傳2020年第四季合併總營收為228.07億元；財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為69.00億元；稅後淨利為18.85億元，稅後每股盈餘為0.58元，財測達成率為100.8%。

2020年遠傳全年合併總營收為795.01億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為275.99億元；稅後盈餘為83.54億元，每股盈餘為2.56元，全年EPS財測達成率為104.2%。

遠傳表示，5G申辦數穩健成長，高達95%的5G用戶申辦999以上資費，續約用戶資費平均提升超過15%，挹注ARPU成長。遠傳5G網速全台第一，透過AI大數據精準選址，已完成4600餘5G站台建置，人口覆蓋率達61%，預計年底將超過90%，遠傳也預估年底5G用戶滲透率達25-30%。

遠傳推動數位轉型效益持續顯現，強健的營運實力，2020年全年度新經濟營收在疫情影響下，年成長率仍達13%。其中資通訊業務營收年成長幅度達17%，包含雲端服務營收年增加68%、物聯網收入年成長率達57%、資安服務營收年成長率達29%、遠距診療服務營收年成長率達34%。個人數位服務同樣延續強勁成長動能，包含數位媒體服務營收年增加15%、friDay購物行動商務營收年成長率達23%、帳單代收服務營收年成長率達11%、friDay影音每月活躍用戶數提升20%。

遠傳預估2021年全年合併總營收將成長3.5%，達822.76億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)將持穩在274.85億元；稅後盈餘為83.68億元，預估每股盈餘為2.57元。

在資本支出部分，2020年實際支出為109億元，今年為5G建置高峰期，預估2021年全年資本支出為149億元，資本支出較高的原因，除了需要投入5G網路建置，另外也預計進行VoLTE升級、終止3G業務需要調整語音通話、太陽能建置等。

此外，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。

(時報資訊)